Julia Otero s’ha retrobat amb el seu amic Jordi González, qui fos el padrí en el matrimoni amb Ramon Pellicer, en un Col·lapse que ha fet un pic d’audiència extraordinari. El programa no havia fet una audiència tan alta com aquest 17,8% de share en tot l’any i els deu haver alegrat molt aquest baló d’oxigen després d’uns dies una mica més complicats. La periodista dels matins d’Onda Cero pot presumir d’una trajectòria molt i molt llarga, després de 44 anys cotitzats, però als 67 anys encara veu lluny la jubilació: “Estic molt contenta treballant, ho deixaré el dia que m’avorreixi i que pensi que no puc aportar res a la comunicació. O quan el públic ens deixi… encara que crec que és interessant marxar un minut abans que marxi el públic”.
Després de cinc premis Ondas o la Creu de Sant Jordi, molts consideren Julia Otero un dels màxims referents del periodisme català. I és que, encara que treballi per a una ràdio estatal, ella ha aconseguit treballar sempre des de Catalunya: “Hi ha molts companys que van haver de marxar a Madrid a treballar perquè aquí no hi havia res a fer”.
Ella, però, ha estat molt “tossuda” sempre i ha deixat clar als caps que no es mouria de Catalunya: “Si volien que fes ràdio o tele per a Espanya ho faria des d’aquí perquè hi ha estudis de televisió i de ràdio. Ja n’hi ha prou de tant centralisme“, ha etzibat. En el seu moment era una petició, però ara diu que s’ha convertit en una “exigència”: “Jo d’aquí no em moc“.
Julia Otero, dolguda amb TV3 per una negativa
Feia molt de temps que no la vèiem a TV3, una cadena en la que va triomfar amb programes amb milers de teleespectadors. L’etapa de La columna va ser “magnífica“, recorda, així com la del No em ratllis!. Precisament quan ha parlat d’aquest espai és quan més enfadada l’hem pogut veure amb la cadena: “Mira, estic una mica dolguda amb TV3 perquè fa vuit anys vaig fer una proposta a aquesta casa i no els va agradar“.
Havien passat 10 anys del programa i va pensar que seria maco tornar a entrevistar aquells nens que havien estat tan protagonistes: “La idea era fer un seguiment i veure com estaven ara, què estudiaven… Vam fer un pressupost i tot, però em van contestar per correu dient-me que no tenien un moment per encabir-ho”. “Em van contestar en un e-mail; a una persona que ha treballat milers d’hores en aquesta casa i centenars de programes… però és igual, les empreses són així“, ha lamentat.
📌 @julia_otero: “He aconseguit treballar des de Catalunya per a tota Espanya durant tots els anys que porto a la comunicació” #Col·lapse3Cat 📲 https://t.co/ofvMWW5KEG https://t.co/barpzZGl0C— 3Cat (@som3cat) November 14, 2026
Entre altres confessions, podem destacar que hagi dit que li encantaria fer una entrevista al papa Lleó XIV perquè li agrada que sigui cristià i tingui “valors cristians“. També ha recordat el moment en què van cancel·lar el seu programa d’Onda Cero quan el PP va arribar al poder: “Em van acomiadar dient-me que el programa era intel·lectualment elevat quan érem líders d’audiència… un despropòsit”. I d’aquí, a una defensa a David Broncano: “Estava condemnat des del moment que van confirmar l’entrevista a Santiago Abascal, fes el que fes el criticarien”.
Ha fet gràcia, per una altra banda, que expliqués que van oferir-li presentar Gran Hermano el 2000: “El primer que va fer va preguntar si era legal fer aquell programa”. Era una altra època, quan la gent no mostrava què feia tot el dia a través de les xarxes socials: “Em va semblar inversemblant el que em deia, que gravarien gent anònima en una casa les 24 hores mentre estàvem a la cuina o al lavabo“. Un exercici “molt poc sa” que “trencava tots els codis deontològics de la comunicació” perquè, en aquell moment, la privacitat encara era important.
La televisió ha canviat molt des de llavors, un mitjà al que ha tornat encara que només fos per una hora.