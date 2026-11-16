Julia Otero se ha reencontrado con su amigo Jordi González, quien fue el padrino en el matrimonio con Ramon Pellicer, en un Col·lapse que ha alcanzado un pico de audiencia extraordinario. El programa no había conseguido una audiencia tan alta como este 17,8% de share en todo el año, y seguramente les ha alegrado mucho este balón de oxígeno después de unos días algo más complicados. La periodista de las mañanas de Onda Cero puede presumir de una trayectoria muy, muy larga, después de 44 años cotizados, pero a los 67 años aún ve lejos la jubilación: «Estoy muy contenta trabajando, lo dejaré el día que me aburra y piense que no puedo aportar nada a la comunicación. O cuando el público nos deje… aunque creo que es interesante irse un minuto antes de que se vaya el público».
Después de cinco premios Ondas o la Creu de Sant Jordi, muchos consideran a Julia Otero uno de los máximos referentes del periodismo catalán. Y es que, aunque trabaje para una radio estatal, ella ha conseguido trabajar siempre desde Cataluña: «Hay muchos compañeros que tuvieron que irse a Madrid a trabajar porque aquí no había nada que hacer».
Ella, sin embargo, siempre ha sido muy «tozuda» y ha dejado claro a los jefes que no se movería de Cataluña: «Si querían que hiciera radio o tele para España lo haría desde aquí porque hay estudios de televisión y de radio. Ya está bien de tanto centralismo«, ha soltado. En su momento era una petición, pero ahora dice que se ha convertido en una «exigencia»: «Yo de aquí no me muevo«.
Julia Otero, dolida con TV3 por una negativa
Hacía mucho tiempo que no la veíamos en TV3, una cadena en la que triunfó con programas con miles de televidentes. La etapa de La columna fue «magnífica«, recuerda, así como la de No em ratllis!. Precisamente cuando ha hablado de este espacio es cuando más enfadada la hemos podido ver con la cadena: «Mira, estoy un poco dolida con TV3 porque hace ocho años hice una propuesta a esta casa y no les gustó«.
Habían pasado 10 años del programa y pensó que sería bonito volver a entrevistar a aquellos niños que habían sido tan protagonistas: «La idea era hacer un seguimiento y ver cómo estaban ahora, qué estudiaban… Hicimos un presupuesto y todo, pero me contestaron por correo diciéndome que no tenían un momento para incluirlo». «Me contestaron en un e-mail; a una persona que ha trabajado miles de horas en esta casa y cientos de programas… pero da igual, las empresas son así«, ha lamentado.
📌 @julia_otero: “He aconseguit treballar des de Catalunya per a tota Espanya durant tots els anys que porto a la comunicació” #Col·lapse3Cat 📲 https://t.co/ofvMWW5KEG https://t.co/barpzZGl0C— 3Cat (@som3cat) November 14, 2026
Entre otras confesiones, podemos destacar que haya dicho que le encantaría hacer una entrevista al papa León XIV porque le gusta que sea cristiano y tenga «valores cristianos«. También ha recordado el momento en que cancelaron su programa de Onda Cero cuando el PP llegó al poder: «Me despidieron diciéndome que el programa era intelectualmente elevado cuando éramos líderes de audiencia… un despropósito». Y de ahí, a una defensa a David Broncano: «Estaba condenado desde el momento que confirmaron la entrevista a Santiago Abascal, hiciera lo que hiciera lo criticarían».
Ha hecho gracia, por otro lado, que explicara que le ofrecieron presentar Gran Hermano en el 2000: «Lo primero que hizo fue preguntar si era legal hacer aquel programa». Era otra época, cuando la gente no mostraba lo que hacía todo el día a través de las redes sociales: «Me pareció inverosímil lo que me decía, que grabarían a gente anónima en una casa las 24 horas mientras estábamos en la cocina o en el baño«. Un ejercicio «muy poco sano» que «rompía todos los códigos deontológicos de la comunicación» porque, en ese momento, la privacidad aún era importante.
La televisión ha cambiado mucho desde entonces, un medio al que ha vuelto aunque solo fuera por una hora.