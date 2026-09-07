Julia Otero ha sufrido mucho por culpa del cáncer de colon que le diagnosticaron en 2021. La vida se detuvo, tuvo que dejar el trabajo en la radio y centrarse en cuerpo y alma en luchar contra una enfermedad horrible. Afortunadamente, en su caso ha ganado la batalla y acaba de celebrar los primeros cinco años limpia y curada. Esta es una cifra que tienen en mente los pacientes oncológicos, ya que supone un alivio real saber que ha pasado el tiempo en el que hay más recaídas. Ella ha querido celebrarlo con familia y amigos y ha querido enviar un mensaje de esperanza para todos aquellos que aún se encuentren en la cuenta atrás.

En su perfil de Instagram, ha compartido una foto en la que se la ve con un globo bien grande del número 5 en las manos. La sonrisa y la señal de victoria que hace con los dedos lo dice todo, pero ha querido acompañar la instantánea de una dedicatoria muy bonita: «Ayer celebré con mi familia y los amigos que he cruzado el Rubicón. Uno de ellos apareció con un globo, un 5, los años que han pasado desde el final del tratamiento oncológico«.

Sabe que muchos de los que la leen se encuentran en esta cuenta atrás tan deseada y, por eso, se ha dirigido a ellos: «Os deseo de todo corazón que tengáis pronto en vuestro TAC las tres palabras mágicas, libre de enfermedad«. Les pide que sean optimistas porque, aunque sea difícil, todo pasa: «No pierdan la esperanza, llegará ese día».

Julia Otero dio detalles de su cáncer en La Marató de 3Cat

El mensaje rápidamente se ha llenado de aplausos y mensajes tiernos de otras famosas. Por ejemplo, el «Qué felicidad» que le ha dedicado Nina o el «Bravo, bravo y bravo» que le escribe Carme Chaparro. También Judit Mascó y Lydia Bosch han querido felicitarla, mientras que Mónica Carrillo se ha mostrado entusiasmada por ella: «Vamosssss«.

Así ha sido el regreso de Julia Otero a la radio

Y, en medio de toda esta felicidad, tocaba volver al trabajo después del mes y medio de vacaciones. Julia Otero se ha vuelto a poner al frente del micrófono de Onda Cero para presentar el magazine de las mañanas del fin de semana. En su primera intervención, ha dado su opinión sobre algunos de los temas más candentes que han pasado mientras ella estaba fuera: «Ay, que son las 8h, buenos días, que hemos vuelto y ya estamos aquí. ¿Cómo han ido las vacaciones? ¿No están hartos de encontrarse con gente que les pregunta exactamente eso todas las veces? ¿Qué tal las vacaciones? Qué pesados, por favor, han ido bien… ya está. Que ya nos hemos cansado de descansar y han pasado tantísimas cosas en estas 6 semanas de ausencia que, la verdad, es que una no sabe por dónde empezar«.

La ideología se ha notado en este primer discurso: «Este verano, que por cierto no se acaba nunca porque no saben el calor que hace ya a esta hora en Barcelona, se puede describir con magnitudes increíbles incluso esta temperatura que estamos soportando». Ha hablado de las 300.000 hectáreas quemadas en España o la magnitud «enorme» de Ceuta con 80.000 migrantes marroquíes cruzando la frontera: «Si no fuera tan dramático valdría para chiste de aquellos de «¿dónde esconderías 80.000 marroquíes para no ser detectados a tiempo»?, ha lanzado. Y ha destacado más cifras como los 6 millones que se pagaron por un ático que «todos sabemos para qué se compró y, sobre todo, para quién». O la magnitud del «saqueo en Venezuela» que se explica por miles de millones en barriles de petróleo.

De todo esto, Julia Otero ha preferido quedarse con la cifra de las dos estrellas que ocupan el escudo de la selección española de fútbol ahora que han sido ganadores de su segundo mundial: «Solo hace 6 semanas de aquella alegría colectiva y parece que hayan pasado años. ¿Por qué no intentamos que las cosas que nos alegran vivan un tiempo más largo en nuestra memoria? Y, al revés, ¿por qué no nos deshacemos pronto de los que se levantan cada día dispuestos a agriarnos el carácter?», ha pedido.

Y, así, ha dado por comenzada la tercera temporada de su programa en las mañanas del fin de semana: «La alegría es nuestro lema, el más revolucionario, y en esta revolución nos encontrarán trabajando una vez más. Muy buenos días a la buena gente».