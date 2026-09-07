Julia Otero ha patit molt per culpa del càncer de còlon que van diagnosticar-li el 2021. La vida es va aturar, va haver de deixar la feina a la ràdio i centrar-se en cos i ànima a lluitar contra una malaltia horrible. Afortunadament, en el seu cas ha guanyat la batalla i acaba de celebrar els primers cinc anys neta i curada. Aquesta és una xifra que tenen al cap els pacients oncològics, ja que suposa un alleugeriment real saber que ha passat el temps en el que hi ha més recaigudes. Ella ho ha volgut celebrar amb família i amics i ha volgut enviar un missatge d’esperança per a tots aquells que encara es trobin en el compte enrere.
En el seu perfil d’Instagram, ha compartit una foto en la que se la veu amb un globus ben gran del número 5 a les mans. El somriure i el senyal de victòria que fa amb els dits ho diu tot, però ha volgut acompanyar la instantània d’una dedicatòria molt maca: “Ahir vaig celebrar amb la meva família i els amics que he passat el Rubicó. Un d’ells va aparèixer amb un globus, un 5, els anys que han passat des del final del tractament oncològic“.
Sap que molts dels qui la llegeixen es troben en aquest compte enrere tan desitjat i, per això, s’ha dirigit a ells: “Us desitjo de tot cor que tingueu aviat en el vostre TAC les tres paraules màgiques, lliure de malaltia“. Els demana que siguin optimistes perquè, encara que sigui difícil, tot passa: “No perdeu l’esperança, arribarà aquest dia”.
El missatge ràpidament s’ha omplert d’aplaudiments i missatges tendres d’altres famoses. Per exemple, el “Quina felicitat” que li ha dedicat la Nina o el “Bravo, bravo i bravo” que li escriu la Carme Chaparro. També la Judit Mascó i la Lydia Bosch han volgut felicitar-la, mentre la Mónica Carrillo s’ha mostrat entusiasmada per ella: “Vamosssss“.
Així ha estat el retorn de Julia Otero a la ràdio
I, enmig de tota aquesta felicitat, tocava tornar a la feina després del mes i mig de vacances. Julia Otero s’ha tornat a posar al capdavant del micròfon d’Onda Cero per presentar el magazín dels matins del cap de setmana. En la seva primera intervenció, ha dit la seva sobre alguns dels temes més candents que han passat mentre ella era fora: “Ai, que són les 8h, bon dia, que hem tornat i ja som aquí. Com han anat les vacances? No estan farts de trobar-se amb gent que us pregunta exactament això totes les vegades?Què tal les vacances? Què pesats, per favor, han anat bé… ja està. Que ens hem cansat ja de descansar ja i han passat tantíssimes coses en aquestes 6 setmanes d’absència que, la veritat, és que una no sap per on començar“.
La ideologia s’ha notat en aquest primer discurs: “Aquest estiu, que per cert no s’acaba mai perquè no saben la calor que fa ja aquesta hora a Barcelona, es pot descriure amb magnituds increïbles fins i tot aquesta temperatura que estem suportant”. Ha parlat de les 300.000 hectàrees cremades en Espanya o la magnitud “enorme” de Ceuta amb 80.000 migrants marroquins travessant la frontera: “Si no fos tan dramàtic valdria per acudit d’aquells de “on amagaries 80.000 marroquins per no ser detectats a temps”?, ha etzibat. I ha destacat més xifres com els 6 milions que van pagar-se per un àtic que “tots sabem per a què es va comprar i, sobretot, per a aquí”. O la magnitud de “l’espoliació a Veneçuela” que s’explica per milers de milions en barrils de petroli.
De tot això, Julia Otero ha preferit quedar-se amb la xifra de les dues estelles que ocupen l’escut de la selecció espanyola de futbol ara que han estat guanyadors del seu segon mundial: “Només fa 6 setmanes d’aquella alegria col·lectiva i sembla que hagin passat anys. Per què no intentem que les coses que ens alegren visquin un temps més llarg en la nostra memòria? I, al revés, per què no ens desembarassem aviat dels que s’aixequen cada dia disposats a agrejar-nos el caràcter?”, ha demanat.
I, així, ha donat per començada la tercera temporada del seu programa en els matins del cap de setmana: “L’alegria és el nostre lema, el més revolucionari, i en aquesta revolució ens trobaran treballant una altra vegada. Molt bon dia a la bona gent”.