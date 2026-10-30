La Comisión de Control de la Actuación de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) ha aprobado este jueves solicitar la comparecencia de su presidenta, Rosa Romà, y del director de TV3, Sigfrid Gras, para dar explicaciones por la presencia de antivacunas en el programa Vèrtex. La iniciativa responde a la polémica generada por una entrevista a dos antivacunas de dos minutos y medio en el programa que presenta Ramon Pellicer, que luego ofreció una mesa de 8 minutos con dos científicas y un reportero del programa –que aportó datos estadísticos– que desmontaban los argumentos de los antivacunas. La propuesta socialista se ha saldado con nueve votos a favor de PSC y Junts, tres votos en contra de PP y Vox y cuatro abstenciones por parte de ERC, Comuns y la CUP.

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La emisión de la entrevista provocó que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, criticara públicamente a TV3 y manifestara a través de su cuenta en la red social X que se habían quejado “a los responsables del 3Cat». Después de eso, el PSC lo criticó en rueda de prensa y registró dos peticiones para que Romà comparezca en la comisión de control de la CCMA para dar explicaciones sobre esto argumentando que es necesario saber «qué criterios determinaron la presencia de posiciones contrarias a las vacunas en el programa Vèrtex y, sobre todo, cómo después se aplicaron en las redes». El diputado socialista José Ignacio Aparicio ha defendido la propuesta de comparecencia porque no se puede poner “en la misma balanza a unos antivacunas con unos criterios científicos” en una época de plena inmunización ciudadana.

Desde Junts, el diputado Agustí Colomines, ha defendido el voto afirmativo argumentando que, si un grupo considera que se debe explicar una cuestión concreta, se debe hacer. «Siempre estaremos a favor de que se den explicaciones en la comisión de control», ha dicho sin entrar en el fondo de la cuestión. De hecho, Colomines ha formulado una pregunta sobre esta situación al director de TV3: «¿Cómo se verificaron y contrastaron sus afirmaciones?» y lo ha equiparado con «presentar a los terraplanistas como una alternativa científica». Además, ha criticado que se utilizaran las declaraciones de los antivacunas «como reclamo» en las redes. Gras, por su parte, ha pedido a los diputados que «vean el vídeo completo» antes de la comparecencia para dar explicaciones. En cualquier caso, ha explicado que dos especialistas rebatieron los argumentos de los antivacunas y ha leído algunos de los argumentos que expusieron para desmontar las manifestaciones de los antivacunas. «Si tomamos la globalidad, no hay motivo de crítica», ha concluido.

Dar voz al discurso antivacunas desde una televisión pública es una irresponsabilidad. En un contexto de creciente desinformación, los medios públicos tienen el deber de informar con rigor y no de amplificar mensajes que ponen en riesgo la salud pública. Nuestra queja y nuestro rechazo ya han sido trasladados a los responsables de @som3cat. — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) 12 de octubre de 2026

La oposición critica el tuit de Illa

La votación ha evidenciado discrepancias profundas entre los diferentes grupos en cuanto al alcance del control parlamentario sobre los medios públicos. ERC se ha mostrado crítico con la vía adoptada y ha atribuido el posicionamiento de los socialistas al tuit de Salvador Illa para «condicionar» el funcionamiento de la comisión. El diputado Joan Ignasi Elena ha advertido que abrir la puerta a pedir comparecencias para contenidos tan específicos puede «abrir un escenario complicado» y vaciar de sentido real la comisión de control, defendiendo que el foco debería centrarse en el carácter general de la gestión audiovisual y no en un espacio o minuto concreto.

La diputada de los Comuns Susana Segovia ha dicho que la cuestión se podía resolver con una pregunta a la comisión, y cree que el posicionamiento de los socialistas «abre un escenario complicado» porque «todos los grupos podemos pedir comparecencias». Con todo, ha vinculado la petición de los socialistas al «mensaje que hizo Illa«. La CUP, por su parte, ha reflexionado en el mismo sentido que republicanos y Comuns y cree que se pone el «listón» muy alto y cree que la postura de los socialistas catalanes responde a «intereses electorales». En este sentido, Xavier Pellicer ha recordado que el PSC rechazó la petición de comparecencia por la suspensión de la emisión del documental Alerta Inundable. A su vez, desde Vox se ha criticado que el PSC está respondiendo a un anuncio que hizo el presidente de la Generalitat, pero cree que desvirtúa el trabajo de la comisión. Alianza Catalana no ha fijado posicionamiento porque no ha asistido a la comisión.