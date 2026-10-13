La emisión de un vídeo con declaraciones de un matrimonio contra las vacunas en el programa Vèrtex de TV3 ha desencadenado una contundente reacción política e institucional por parte del PSC y sus cargos institucionales. Tanto el Gobierno de la Generalitat como el grupo parlamentario de los socialistas han cargado duramente contra la dirección de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) por haber dado voz a dos antivacunas en pleno debate sobre la desinformación, y pocas horas después han pasado a la acción contra el 3Cat.

La portavoz del PSC en el Parlamento, Elena Díaz, ha anunciado la petición de comparecencia «urgente» en la cámara de la presidenta de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Rosa Romà, y del director de TV3, Sigfrid Gras, para que ambos den explicaciones por un vídeo del programa que presenta Ramon Pellicer, que luego ofreció una mesa de debate con dos científicas que desmontaban los argumentos de los antivacunas. En rueda de prensa este martes desde el Parlamento, Díaz ha calificado el hecho de «irresponsabilidad» en el contexto actual y ha pedido a la presidenta de la comisión parlamentaria de control de la CCMA que convoque la sesión inmediatamente.

Rosa Romà y Sigfrid Gras en una comparecencia en el Parlamento en una imagen de archivo / ACN

Por otro lado, el secretario de Medios de Comunicación, Carles Escolà, ha enviado una carta a la misma CCMA para trasladar la «preocupación» del ejecutivo, así como un escrito al Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), donde remarca la «grave» situación generada por la emisión del contenido durante el último fin de semana. El movimiento del PSC y del ejecutivo se produce al día siguiente de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, criticara la televisión pública por dar voz a los antivacunas en los mismos términos que ha utilizado la portavoz socialista. «Nuestra queja y nuestro rechazo ya han sido trasladados a los responsables del 3Cat», dijo en la red X.

Paneque critica a TV3 por introducir «mensajes no contrastados»

En este sentido, la consejera y portavoz del Gobierno, Sílvia Paneque, ha confirmado que la cuestión ha sido abordada al inicio de la reunión del Consejo Ejecutivo del Gobierno este martes. En la rueda de prensa posterior a la reunión, Paneque ha subrayado el impacto «muy directo» de estos contenidos en la ciudadanía y ha defendido que «la voz de la ciencia y el contraste científico deben ser lo único que guíe estas informaciones». «En un tema como el de la salud, pensamos que una televisión pública debería tener un cuidado muy especial con el contraste», ha remarcado Paneque, recordando que los órganos de dirección del corporativo público responden ante la sede parlamentaria. «No se deberían poder introducir mensajes no contrastados científicamente, en una televisión pública se debería tener un cuidado especial con el contraste», ha opinado la portavoz.

Junqueras también ha criticado a TV3 por la emisión del vídeo

A las críticas se ha sumado el presidente de ERC, Oriol Junqueras, quien ha manifestado a través de las redes sociales que los medios públicos deben regirse rigurosamente por criterios de rigor de forma permanente. «La televisión pública del país debería basarse siempre en criterios científicos cuando habla de salud», ha afirmado el dirigente republicano. Junqueras ha celebrado la rectificación posterior realizada por la cadena y ha aprendido la confidencia de que no se vuelvan a producir episodios de esta naturaleza en la parrilla de la televisión pública catalana.