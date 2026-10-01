TV3 tanca el mes de setembre com la cadena líder d’audiència, una bona notícia que demostra que està fent les coses bé. Amb el 13,1% de quota mitjana, deixen la segona opció a més de dos punts de distància perquè TVE no ha aconseguit superar el 10,9%. Com ha estat habitual els últims mesos, Antena 3 rep la medalla de bronze amb encara més diferència ara que la cadena privada obté un 8,5%. El day time és de TV3, amb el 13,2%, i també en el prime time on ascendeixen fins al 15% durant 28 dels dies del mes.
Gènesi, la sèrie sobre la revolució de Ferran Adrià a El Bulli, pot presumir d’haver-se convertit en la millor estrena de ficció en prime time des del 2023. Una de les dades destacades d’aquest últim mes és precisament la que ha obtingut la sèrie. TV3 ha situat 11 programes al rànquing dels 15 més vistos del mes, però destaquen especialment l’estrena dels dos primers capítols del 21 de setembre, que van obtenir un 20,1% de quota i 654.000 d’audiència acumulada. Que els dos següents capítols hagin millorat encara més les xifres reforça la idea que aquest producte ha estat una molt bona idea.
La retransmissió del Piromusical de la Mercè també va contribuir en el lideratge mensual de TV3 amb un 22,9% de quota de pantalla i una audiència acumulada de 720.000 espectadors. Les crítiques a Dulceida com a presentadora no van evitar que la retransmissió fos líder de la seva franja a més de 10 punts de la competència.
I, d’aquesta llista, també podem comentar les estrenes de Soc i seré, el programa d’Àngel Llàcer que ha obtingut un 11,4% de quota i 433.000 d’audiència acumulada. Per la seva banda, Ramon Pellicer tenia el repte d’estrenar aquest setembre un programa d’actualitat nou. Vèrtex, de moment, ha debutat amb un 10,3% de quota i 518.000 d’audiència acumulada en el segon prime time. També ho ha fet bé la ficció sobre folklore català, Departament Amades, amb un 13,1% de quota i 284.000 d’audiència acumulada.
Els canals temàtics de 3Cat creixen aquest setembre
Aquest mes de setembre, els canals temàtics de 3Cat han donat una alegria al grup perquè han crescut i han assolit uns quants rècords. Esport3 ha fet la millor quota mensual de la història del canal, amb l’impuls del Zona Champions post Barça-Feyenoord i diverses edicions del Gol a gol o Un dia de partit.
El Super3, a més a més, fa rècord també amb la millor quota mensual (14,3%) en el target infantil i la seva franja d’emissió des que es va crear el canal híbrid (SX3 i 33), el 2012. El 33 millora 6 dècimes la quota de fa un any i, per tant, tot plegat impulsa la xifra del canal conjunt SX3/33 que fa la millor quota en més de sis anys.
A la plataforma 3Cat i resta d’entorn digital, al setembre s’han registrat 27 milions de reproduccions de vídeo i àudio que és una barbaritat. Destaca el seguiment del TN vespre, amb 1,1 milions de reproduccions en directe i a la carta, el TN migdia, amb 900.000, i diversos continguts d’esports com els resums de la Champions que sumen prop de mig milió de reproduccions totals. D’altra banda, Gènesi lidera el rànquing de reproduccions per capítol mentre El suplement i El matí de Catalunya Ràdio són els dos programes més escoltats de la ràdio.