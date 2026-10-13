Aina Clotet ha pres una decisió que farà molt feliç als fans de les seves sèries. 3Cat acaba de confirmar que Això no és Suècia tindrà una segona temporada i, de fet, ens ha fet arribar la primera foto del rodatge. La ficció, que va obtenir una boníssima audiència -i encara millor crítiques- tornarà a televisió amb una continuació que promet molt. Ara, s’explotaran les contradiccions de les relacions familiars amb una barreja de comèdia i drama. Ja ens avisen, a més a més, que els personatges nous que han fitxat posaran a prova l’equilibri dels protagonistes.
La sèrie s’anomenarà Això no és Finlàndia, ara, i tindrà sis episodis de 40 minuts cadascun. El rodatge ja està en marxa a diverses localitzacions de Barcelona i també inclourà un desplaçament a Finlàndia per rodar un dels capítols.
Una nova temporada amb cares conegudes i incorporacions
Aina Clotet, Marcel Borràs, Pol López, Tomás del Estal, Nora Navas, Nausicaa Bonnín i la petita Violeta Sanvisens encapçalen el repartiment d’aquesta segona temporada. A aquesta llista s’hi incorporen, a partir d’ara, William Miller, Fanny Gatibelza i els petits Mathis Vera i Lennon Sánchez, que donaran vida als nous personatges de la ficció.
La direcció torna a comptar amb Aina Clotet, que compartirà aquesta responsabilitat amb Celia Giraldo i Sara Fantova. Les tres ja van formar part de l’equip de direcció de la primera temporada, així que confien en repetir un èxit que va arribar a obtenir un premi Ondas. La direcció de fotografia, en canvi, anirà a càrrec de Gris Jordana, que s’incorpora al projecte després de treballar en produccions com La bola negra.
Així serà la segona temporada d’Això no és Finlàndia
La història tornarà a posar el focus en la Mariana, el Sam, la Lia i el Max; una família que intenta trobar el seu lloc després de la separació dels progenitors. Si a la primera temporada els protagonistes volien ser els millors pares possibles, ara el repte serà convertir-se en “els millors pares divorciats“. Estaran convençuts que poden continuar sent un model de família malgrat haver deixat de ser parella, però hauran d’afrontar un incident inesperat que sacsejarà l’estructura familiar que han construït. L’arribada dels nous personatges també contribuirà a posar a prova les seves conviccions i la seva manera d’entendre les relacions, és clar.
La sèrie mantindrà la combinació de drama i comèdia per abordar les contradiccions dels nous models familiars, les famílies enllaçades i la por de perdre el propi lloc dins de la família. Aina Clotet ha explicat que aquesta nova entrega aprofundirà en els conflictes que sorgeixen entre les expectatives i la realitat, amb una mirada irònica sobre la recerca d’un ideal nòrdic que, en paraules de la creadora, “no existeix, ni allà ni aquí”.
L’estrena d’Això no és Finlàndia arriba després de la bona acollida de la primera temporada, tant pel que fa a l’audiència com a les crítiques. La ficció va aconseguir connectar amb el públic i va destacar també pel seu recorregut internacional i pels premis que va rebre. Entre els reconeixements més destacats hi ha el Premi Ondas a la millor sèrie de comèdia del 2024, el premi a la millor interpretació per a Aina Clotet a Canneseries el 2024 i el Prix Europa 2023 a la millor producció de ficció televisiva.
La sèrie també va fer història en convertir-se en la primera producció de ficció a Espanya que obtenia el segell internacional Green Film, que acredita la sostenibilitat del rodatge. A més de la seva emissió a Catalunya i a la resta de l’Estat, es va poder veure a Suècia, Alemanya i Finlàndia. Si ens fixem en les xifres, la sèrie acumula prop d’1,9 milions de reproduccions en directe i a la carta a la plataforma 3Cat, mentre que la seva emissió a TV3 va arribar a una audiència acumulada de fins a 1.571.000 espectadors.