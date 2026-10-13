Aina Clotet ha tomado una decisión que hará muy felices a los fans de sus series. 3Cat acaba de confirmar que Això no és Suècia tendrá una segunda temporada y, de hecho, nos ha hecho llegar la primera foto del rodaje. La ficción, que obtuvo una muy buena audiencia -y aún mejores críticas- volverá a televisión con una continuación que promete mucho. Ahora, se explotarán las contradicciones de las relaciones familiares con una mezcla de comedia y drama. Nos avisan, además, que los nuevos personajes que se han incorporado pondrán a prueba el equilibrio de los protagonistas.

La serie se llamará Això no és Finlàndia ahora, y tendrá seis episodios de 40 minutos cada uno. El rodaje ya está en marcha en varias localizaciones de Barcelona e incluirá un desplazamiento a Finlandia para rodar uno de los capítulos.

Una nueva temporada con caras conocidas e incorporaciones

Aina Clotet, Marcel Borràs, Pol López, Tomás del Estal, Nora Navas, Nausicaa Bonnín y la pequeña Violeta Sanvisens encabezan el reparto de esta segunda temporada. A esta lista se incorporan, a partir de ahora, William Miller, Fanny Gatibelza y los pequeños Mathis Vera y Lennon Sánchez, que darán vida a los nuevos personajes de la ficción.

La dirección vuelve a contar con Aina Clotet, que compartirá esta responsabilidad con Celia Giraldo y Sara Fantova. Las tres ya formaron parte del equipo de dirección de la primera temporada, así que confían en repetir un éxito que llegó a obtener un premio Ondas. La dirección de fotografía, en cambio, estará a cargo de Gris Jordana, que se incorpora al proyecto después de trabajar en producciones como La bola negra.

Comienza el rodaje de la segunda temporada de Això no és Suècia | TV3

Así será la segunda temporada de Això no és Finlàndia

La historia volverá a poner el foco en Mariana, Sam, Lia y Max; una familia que intenta encontrar su lugar tras la separación de los progenitores. Si en la primera temporada los protagonistas querían ser los mejores padres posibles, ahora el reto será convertirse en «los mejores padres divorciados«. Estarán convencidos de que pueden seguir siendo un modelo de familia a pesar de haber dejado de ser pareja, pero tendrán que afrontar un incidente inesperado que sacudirá la estructura familiar que han construido. La llegada de los nuevos personajes también contribuirá a poner a prueba sus convicciones y su manera de entender las relaciones, por supuesto.

La serie mantendrá la combinación de drama y comedia para abordar las contradicciones de los nuevos modelos familiares, las familias ensambladas y el miedo a perder el propio lugar dentro de la familia. Aina Clotet ha explicado que esta nueva entrega profundizará en los conflictos que surgen entre las expectativas y la realidad, con una mirada irónica sobre la búsqueda de un ideal nórdico que, en palabras de la creadora, «no existe, ni aquí ni allá».

El estreno de Això no és Finlàndia llega tras la buena acogida de la primera temporada, tanto en lo que respecta a la audiencia como a las críticas. La ficción logró conectar con el público y destacó también por su recorrido internacional y por los premios que recibió. Entre los reconocimientos más destacados está el Premio Ondas a la mejor serie de comedia del 2024, el premio a la mejor interpretación para Aina Clotet en Canneseries 2024 y el Prix Europa 2023 a la mejor producción de ficción televisiva.

La serie también hizo historia al convertirse en la primera producción de ficción en España que obtenía el sello internacional Green Film, que acredita la sostenibilidad del rodaje. Además de su emisión en Cataluña y en el resto del Estado, se pudo ver en Suecia, Alemania y Finlandia. Si nos fijamos en las cifras, la serie acumula cerca de 1,9 millones de reproducciones en directo y a la carta en la plataforma 3Cat, mientras que su emisión en TV3 llegó a una audiencia acumulada de hasta 1.571.000 espectadores.