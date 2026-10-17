El comitè professional de TV3 ha emès un comunicat en què rebutja “rotundament” les “ingerències polítiques” que ha provocat un reportatge del programa ‘Vèrtex’ en què es dona veu a una parella antivacunes. Els treballadors de la televisió pública asseguren que les crítiques estan fora de context i que aquest fragment només va durar 12 dels 15 minuts en què aquesta temàtica va formar part del debat. Arran de la publicació d’una piulada del president, Salvador Illa, en contra aquesta decisió, el comitè recorda que “no hi ha precedents d’un president carregant públicament contra la nostra televisió”. “Lamentem que Salvador Illa hagi trencat la tradició”, diu el text.
Els treballadors qüestionen que Illa hagi vist el programa sencer. “El més probable és que hagi opinat a partir d’un missatge a xarxes socials dels comptes de Som3Cat. Aquest missatge dirigia a un reportatge fragmentat que donava veu a un matrimoni que qüestionava les vacunes, i no incloïa les altres veus que es van posicionar al programa amb contundència a favor de la vacunació com a necessitat per a la salut col·lectiva”, explica el comunicat.
En aquest sentit, recorden que la taula d’anàlisi del programa presentat per Ramon Pellicer comptava amb dues expertes partidàries de la vacunació i del periodista Enric Botella, que va fer una explicació de la situació davant del videowall. “En el mateix reportatge citat abans”, comenta el comitè professional referint-se a la conversa amb els antivacunes, “la periodista Júlia Peguera ja qüestionava els seus arguments”. El comunicat també recorda algunes afirmacions explícites que es van sentir durant aquell quart d’hora, com ara ‘les vacunes salven una vida cada deu segons’ o que ‘els seus beneficis superen per molt qualsevol risc’.
“Posar TV3 a la diana alimenta els que volen destruir-la”
En resum, el comitè professional lamenta que moltes de les crítiques venen de vídeos descontextualitzats publicats a les xarxes socials, alguns pel mateix compte de 3Cat, i carreguen contra els dirigents polítics que han qüestionat la professionalitat dels treballadors del programa. En aquest sentit, i molt especialment dirigint-se al president Illa, el comitè d’empresa insisteix que posar TV3 a la diana és “alimentar els que volen empetitir-la o directament destruir-la”. “Reivindiquem la independència de 3Cat i esperem que els que ens governen també la respectin i actuïn en conseqüència”, conclou el text.