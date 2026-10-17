El comité profesional de TV3 ha emitido un comunicado en el que rechaza “rotundamente” las “injerencias políticas” que ha provocado un reportaje del programa ‘Vèrtex’ en el que se da voz a una pareja antivacunas. Los trabajadores de la televisión pública aseguran que las críticas están fuera de contexto y que este fragmento solo duró 12 de los 15 minutos en que esta temática formó parte del debate. A raíz de la publicación de un tuit del presidente, Salvador Illa, en contra de esta decisión, el comité recuerda que “no hay precedentes de un presidente cargando públicamente contra nuestra televisión”. “Lamentamos que Salvador Illa haya roto la tradición”, dice el texto.

Los trabajadores cuestionan que Illa haya visto el programa completo. “Lo más probable es que haya opinado a partir de un mensaje en redes sociales de las cuentas de Som3Cat. Este mensaje dirigía a un reportaje fragmentado que daba voz a un matrimonio que cuestionaba las vacunas, y no incluía las otras voces que se posicionaron en el programa con contundencia a favor de la vacunación como necesidad para la salud colectiva”, explica el comunicado.

Ramon Pellicer presentará ‘Vèrtex’, el nuevo programa de TV3

En este sentido, recuerdan que la mesa de análisis del programa presentado por Ramon Pellicer contaba con dos expertas partidarias de la vacunación y del periodista Enric Botella, que hizo una explicación de la situación frente al videowall. “En el mismo reportaje citado antes”, comenta el comité profesional refiriéndose a la conversación con los antivacunas, “la periodista Júlia Peguera ya cuestionaba sus argumentos”. El comunicado también recuerda algunas afirmaciones explícitas que se escucharon durante ese cuarto de hora, como ‘las vacunas salvan una vida cada diez segundos’ o que ‘sus beneficios superan con creces cualquier riesgo’.

“Poner a TV3 en el punto de mira alimenta a quienes quieren destruirla”

En resumen, el comité profesional lamenta que muchas de las críticas provienen de vídeos descontextualizados publicados en las redes sociales, algunos por la misma cuenta de 3Cat, y cargan contra los dirigentes políticos que han cuestionado la profesionalidad de los trabajadores del programa. En este sentido, y muy especialmente dirigiéndose al presidente Illa, el comité de empresa insiste en que poner a TV3 en el punto de mira es “alimentar a quienes quieren empequeñecerla o directamente destruirla”. “Reivindicamos la independencia de 3Cat y esperamos que quienes nos gobiernan también la respeten y actúen en consecuencia”, concluye el texto.