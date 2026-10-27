Miki Núñez y Raquel Sans forman la pareja de moda de TV3. Después de su gran éxito en La travessa, donde han enamorado a los telespectadores, ahora también presentarán la nueva edición de La Marató de 3Cat. Será el próximo 13 de diciembre cuando los veamos juntos en el programa más solidario de la televisión catalana, este año centrado en la investigación para las enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares. La presentadora del TN ya tiene experiencia, ya que la vimos al frente de este espacio en 2008 con Lídia Heredia y, desde entonces, siempre ha participado de alguna manera. El cantante de Terrassa había ofrecido alguna entrevista y cantaba cada año, pero ahora debutará al timón y está muy agradecido por la oportunidad.

En una entrevista en Tot es mou, Miki ha revelado por qué ha dicho que sí a la oferta: «Me hace muchísima ilusión cualquier cosa que haga con Raquel, pero es que, además, esta Marató me toca muy de cerca porque mi abuelo tenía Alzheimer. Tenía la intención de ver si podíamos salvarlo, pero hace dos semanas que ya no está con nosotros y ahora me toca aún más de cerca».

Por el momento, han adelantado que el programa comenzará en la Torre Collserola porque es una buena metáfora como el núcleo del sistema nervioso de las comunicaciones: «La Marató de este año tendrá los momentos de siempre, de emocionarse, de pasarlo bien, de aprender… Y con Miki nos lo pasaremos muy bien«, ha dejado claro Raquel Sans. Y otro titular, que evidentemente sonará la canción de moda que han escrito en La Travessa: «Es inevitable».

🔴 Miki Núñez: «Vaig dir que sí a La Marató per salvar el meu avi, que tenia Alzheimer. Fa dues setmanes que ja no hi és.» El cantant presentarà #LaMarató3Cat amb la periodista Raquel Sans #TotEsMou3Cat ▶ https://t.co/hUM3XXhEcC https://t.co/ViamXhoDlz — 3Cat (@som3cat) October 26, 2026

La canción de Raquel Sans, todo un éxito

El hit de Raquel Sans ha tenido una acogida que les ha sorprendido, ya que nunca se habrían imaginado que aquella canción que compusieron entre risas y agotamiento llegaría al número 1 de todas las listas de reproducción. Este fin de semana la han cantado todos juntos en Razzmatazz, un concierto cargado de buen rollo: «Ha sido increíble, fue maravilloso poder estar con ellos en el concierto y fue chulísimo«. La presencia de Raquel ha sido excepcional, pero, ya que los conciertos siempre coinciden con su trabajo en los informativos: «Tuve que saltarme el TN porque era bastante mayor, pero ahora que ya está estrenada…».

«Esta es una canción sencilla que salió de una guitarra desafinada después de seis horas de ruta… Pensábamos que sería una especie de himno para nosotros, con la letra en clave interna. Pero a la gente le ha gustado y mucho», ha aplaudido Miki.

Raquel Sans reacciona al gran èxit de la seva cançó | 3Cat

Miki Núñez comienza a tener una agenda «digna de ministro», tal como ha destacado su compañera, y es que además de La Marató también tiene que preparar el programa especial para las campanadas. TV3 ha vuelto a confiar en él y Laura Escanes para despedir el año y no puede estar más contento: «Estoy muy feliz de que vuelvan a confiar en mí y en nosotros. No me imagino hacer unas campanadas sin Laura«.

Ya se están hablando cosas y dice que están mirando cosas «de todo tipo». En todo lo que rodea las campanadas siempre hay «un secretismo muy grande» y no ha querido avanzar mucho: «Debéis saber que se harán cosas diferentes, que habrá cambios… o quizás no. No sé qué puedo decir o qué no. No sé nada. Las haré donde sea necesario«.

El Miki Núñez confessa per què ha dit que sí a presentar La Marató | 3Cat

Un buen momento profesional para una pareja con ganas de continuar igual.