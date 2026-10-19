Laura Escanes ha anat pujant i pujant com l’escuma fins a convertir-se en una de les presentadores estrella de 3Cat. Qui li havia de dir a ella, una jove estudiant de Periodisme que va intentar provar sort en el món de les influencers sense massa confiança poc abans de començar a sortir amb Risto Mejide. Ara, amb el compte ple de diners i una casa nova de propietat a Menorca, ha parlat precisament de la seva economia en un pòdcast presentat pel seu amic Miki Núñez. La sorpresa? Que hagi reconegut, sense cap mena de filtre, quants diners estalvia cada any.
En l’última entrevista que va concedir a David Broncano, ja va deixar anar que tenia gairebé 2 milions d’euros al banc. Ha passat bastant de temps des de llavors, així que és previsible que ara en tindrà més. Sí que és cert que, com dèiem, s’acaba de comprar una casa a Menorca que li ha costat 700.000 €. Com va de diners, doncs?
En aquesta conversa amb el cantant, torna a demostrar que no li fa vergonya sincerar-se sobre aquest tema: “Mira, dec estalviar aproximadament uns 200.000 € cada any“. El Miki, amb la boca oberta, ha començat a riure molt quan ha vist que la seva convidada s’obria en canal sobre un tema del que la gent no acostuma a donar tants detalls. Ella, en xoc, s’ha quedat bastant parada: “Vaja… hauria d’haver donat un percentatge?”.
En què es gasta els diners Laura Escanes?
La presentadora i influencer agrada, justament, per la seva naturalitat. No té pèls a la llengua i, si li pregunten alguna cosa, doncs respon amb sinceritat peti qui peti. En aquesta ocasió, Laura Escanes també ha volgut parlar de les despeses que té en un dia normal: “Jo no soc de les que gasta moltíssims diners cada dia. Potser gasto uns 100 € al dia entre dinars, sopars, algun te matcha fora de casa…“.
I, per demostrar que no mentia, li ha ensenyat al Miki l’aplicació del banc que té on surt exactament quants diners s’ha gastat: “Mira, diumenge passat em vaig gastar 150 €. Ara bé, perquè aquell dia vaig anar al cinema amb la meva filla i vaig comprar alguna cosa online. Hi ha molts dies que no gasto tant, però”.
Quina és la despesa més gran que fa al cap de l’any? Més enllà de la hipoteca, reconeix que es gasta molts diners en viatges: “No em gasto els diners en bosses de marca, sinó en bitllets d’avió business perquè així arribo descansada i aprofito més el viatge“. Un luxe que no pot permetre’s tothom, és clar, de la mateixa manera que pocs poden estalviar tants diners com la catalana. Doncs sí que és rendible ser influencer, sí.