Laura Escanes l’ha fet grossa en un vídeo en què assegura, obertament, que votarà Pedro Sánchez a les eleccions de diumenge. Les creadores de contingut com ella no acostumen a dir públicament a quin partit voten, ja que són conscients de la repercussió que pot tenir això tenint en compte la influència que exerceixen davant de molta gent. La barcelonina, però, farta de callar-s’ho, s’ha sumat al trend de la cançó “Jo sí que et votaré, Pedro Sánchez” i s’ha generat tota una allau de comentaris. Que hagi deixat clar quin és el seu posicionament de cara a les eleccions del 29-N ha creat un debat a les xarxes socials i, evidentment, aquest ball no ha passat desapercebut.
La publicació en la que se la veu ballant de manera desenfadada amb Abel Planelles i una amiga, que també inclou l’etiqueta #29N, ha acumulat centenars de milers de visualitzacions i milers de comentaris. Però el que més ha cridat l’atenció, però, és que el mateix president del govern espanyol hagi reaccionat al vídeo amb el missatge “Vinga, nois” acompanyat d’una emoticona amb els dits creuats. El PSOE també ha celebrat públicament la intervenció de la creadora de contingut, és clar.
Allau de crítiques a Laura Escanes per posicionar-se políticament
La publicació ha tornat a posar sobre la taula un debat cada vegada més present, quin paper han de tenir els influencers en les campanyes electorals i fins a quin punt és problemàtic que utilitzin la seva popularitat per posicionar-se a favor d’un candidat. Laura Escanes, com qualsevol ciutadana, té tot el dret a expressar les seves preferències polítiques, defensar les seves idees i explicar a qui té intenció de votar. Resulta curiós que sempre estiguem demanant als famosos que diguin a qui vota i, després, quan ho fan s’acaba creant un rebombori com aquest.
Les persones conegudes no han de renunciar a la seva llibertat d’expressió pel fet de tenir una comunitat nombrosa al darrere. Com justifiquen tant debat? Quan posen sobre la taula que s’ha de tenir en compte la dimensió de la seva audiència. Aquí és on apareixen alguns dels riscos, quan aquest vincle amb els seguidors es trasllada a l’àmbit electoral, una recomanació o un gest aparentment intranscendent poden tenir una capacitat de difusió considerable.
El vídeo de Laura Escanes també ha provocat un debat entre altres creadores de contingut, especialment arran de les reaccions de María Pombo i Laura Matamoros. La influencer Claudia Romero ha qüestionat el tracte que reben quan fan públic el seu vot i ha defensat que hi ha un doble raser en funció de si el posicionament és de dretes o d’esquerres: “L’aplaudeixen perquè ha dit que votarà l’esquerra, després algun famós diu que vota la dreta i li fan una sagnia. Així que no és valenta perquè ha dit que és d’esquerres”. María Pombo, obertament de dretes, va mostrar el seu acord amb aquesta reflexió amb un comentari que deia “amén”, mentre que Laura Matamoros també va criticar la diferència de reaccions depenent del bàndol a qui votes. Elles creuen que és més fàcil dir que votes a l’esquerra que a la dreta, com elles, a qui les han arribat a acusar de “feixistes” per les seves declaracions.
Laura Escanes va respondre amb contundència que li semblava contradictori denunciar els atacs que reben les persones per expressar les seves idees i, alhora, donar suport a publicacions en què se la insultava pel seu posicionament: “Critiquen que elles no poden opinar lliurement perquè se les critica, però donen suport i aplaudeixen un vídeo on se m’insulta i on se’m linxa per dir que dono suport a un partit polític progressista. Entenc”. María Pombo va aclarir posteriorment que el seu comentari defensava la llibertat de poder expressar el vot sense rebre insults, amenaces o linxaments: “Tant de bo tots poguéssim exercir aquesta llibertat sense por a les conseqüències“.
Així, el que havia començat com un vídeo de TikTok ballant una cançó viral ha acabat convertint-se en un debat sobre política, llibertat d’expressió i responsabilitat dels influencers en plena campanya electoral.