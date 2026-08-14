El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
María Pombo i el dia que la van detenir per robar en un supermercat
  • CA
  • Barcelona
  • Girona
  • Lleida
  • Tarragona
  • Tortosa
  • Mataró
  • Vic
  • Vilafranca del Penedès
  • Vilanova i la Geltrú
  • La Seu d'Urgell
  • Puigcerdà
  • Figueres
  • Gandesa
  • L'Hospitalet de Llobregat
  • Sant Carles de la Ràpita
  • Sant Cugat del Vallès
  • Terrassa
  • Sabadell
  • Granollers
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
14/08/2026 11:24

María Pombo ha deixat bocabadats els seus seguidors amb un titular sobre la seva vida privada que encara es desconeixia. La influencer ho ha explicat pràcticament tot, una transparència extrema que ve lligada a la seva feina de creadora de contingut. És per això que ara ha fet gràcia que tregui a la llum un episodi del seu passat que encara no havia compartit amb els seguidors, sobretot perquè no és una ximpleria sinó una tafaneria molt grossa.

Et pot interessar

Ara que està de vacances a Cantàbria, ha aprofitat per visitar un supermercat per adquirir un parell de coses. Com que anava carregada amb la llet per als nens, s’ha guardat a les butxaques tres perfiladors de llavis que volia comprar per poder transportar-los fins a la caixa. La cosa és que se n’ha oblidat i ha acabat marxant sense pagar-los. I, quan se n’ha adonat, ha volgut tornar al supermercat per demanar perdó i pagar-los. Una anècdota que ha fet que recordi un escenari en el que no va ser tan bona ciutadana, ja que llavors sí que van enxampar-la després d’intentar robar en un supermercat.

María Pombo confessa que, en un viatge, va robar i la van enxampar - Instagram
María Pombo confessa que, en un viatge, va robar i la van enxampar | Instagram

Per què va haver de fer María Pombo treball social?

María Pombo era molt més jove i estava de viatge a l’altra punta del món. De fet, diu que només tenia 15 anys quan la van detenir per haver robat un suc de taronja i una caixa de sushi. Estava de viatge a l’estranger, però això no va impedir que hagués d’assumir les conseqüències dels seus actes: “Vaig acabar fent treballs socials durant mesos abans d’anar a l’escola“.

El delicte era prou greu perquè la castiguessin d’aquesta manera, unes hores amb delinqüents que van fer-la reflexionar i adonar-se del que havia fet: “Experiència més que suficient per no reincidir“.

La 'influencer' va haver de fer treball social - Instagram
La influencer va haver de fer treball social | Instagram

Els seguidors s’han quedat bocabadats amb la història i, ràpidament, han advertit María Pombo que es preparés perquè els mitjans de comunicació començarien a fer-ne notícia. Ella ha admès que n’era conscient i ha demanat suport a la seva comunitat entre bromes: “Si això passa, vosaltres defenseu la meva innocència, d’acord?“.

María Pombo

Més notícies
Notícia: María Pombo revela la història de les seves fotos &#8216;pactades&#8217; amb paparazzis
Comparteix
La 'influencer' ha estat portada de la revista ¡HOLA! aquest dimecres 30 de juliol
Notícia: María Pombo revela el sexe del seu pròxim bebè: quin nom han triat?
Comparteix
La 'influencer' no ha volgut esperar per comunicar públicament el sexe del seu tercer bebè amb Pablo Castellano
Notícia: María Pombo dona detalls sobre el seu tercer embaràs amb Pablo Castellano
Comparteix
La 'influencer' ha compartit algunes de les preguntes dels seus seguidors sobre el nou embaràs de la parella
Notícia: María Pombo se sincera després de la filtració de seu tercer embaràs
Comparteix
La 'influencer' ha compartit amb els seguidors com ha estat mantenir el seu tercer embaràs en secret

Comparteix

Icona de pantalla completa