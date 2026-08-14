María Pombo ha deixat bocabadats els seus seguidors amb un titular sobre la seva vida privada que encara es desconeixia. La influencer ho ha explicat pràcticament tot, una transparència extrema que ve lligada a la seva feina de creadora de contingut. És per això que ara ha fet gràcia que tregui a la llum un episodi del seu passat que encara no havia compartit amb els seguidors, sobretot perquè no és una ximpleria sinó una tafaneria molt grossa.
Ara que està de vacances a Cantàbria, ha aprofitat per visitar un supermercat per adquirir un parell de coses. Com que anava carregada amb la llet per als nens, s’ha guardat a les butxaques tres perfiladors de llavis que volia comprar per poder transportar-los fins a la caixa. La cosa és que se n’ha oblidat i ha acabat marxant sense pagar-los. I, quan se n’ha adonat, ha volgut tornar al supermercat per demanar perdó i pagar-los. Una anècdota que ha fet que recordi un escenari en el que no va ser tan bona ciutadana, ja que llavors sí que van enxampar-la després d’intentar robar en un supermercat.
Per què va haver de fer María Pombo treball social?
María Pombo era molt més jove i estava de viatge a l’altra punta del món. De fet, diu que només tenia 15 anys quan la van detenir per haver robat un suc de taronja i una caixa de sushi. Estava de viatge a l’estranger, però això no va impedir que hagués d’assumir les conseqüències dels seus actes: “Vaig acabar fent treballs socials durant mesos abans d’anar a l’escola“.
El delicte era prou greu perquè la castiguessin d’aquesta manera, unes hores amb delinqüents que van fer-la reflexionar i adonar-se del que havia fet: “Experiència més que suficient per no reincidir“.
Els seguidors s’han quedat bocabadats amb la història i, ràpidament, han advertit María Pombo que es preparés perquè els mitjans de comunicació començarien a fer-ne notícia. Ella ha admès que n’era conscient i ha demanat suport a la seva comunitat entre bromes: “Si això passa, vosaltres defenseu la meva innocència, d’acord?“.