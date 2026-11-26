Irene Villa acompanya el seu marit en un capítol desagradable i complicat, ara que el coach torna a lluitar contra el càncer. David Serrato ha estat diagnosticat d’un limfoma de no Hodgkin que ja va tenir fa gairebé 20 anys. En aquella ocasió va poder guanyar la batalla i ara confia poder tornar-ho a fer, encara que no són bones notícies que la malaltia hagi tornat “amb més força”. En un escrit que ha publicat al seu perfil d’Instagram, ha compartit les novetats en el seu estat amb uns seguidors que s’han bolcat en ell.
Aquest dimecres, David Serrato i Irene Villa han acudit a l’hospital per recollir els resultats de les últimes anàlisis a les que l’han sotmès per veure com està avançant una quimioteràpia que ha descrit com “molt dura”. Molt content, ha compartit les bones notícies: “Tot va fenomenal”. Això sí, el seu cos està patint les conseqüències del tractament perquè diu que s’ha aprimat 17 kg en pocs dies. Una baixada de pes notable i ràpida que espera que sigui una petita anècdota en aquesta lluita.
Els metges han posat nom als dolors que va començar a notar a finals de juny, els que a poc a poc han anat minvant la seva capacitat d’afrontar el dia a dia. La seva dona, Irene Villa, ha volgut agrair els molts missatges d’estima que han rebut un i l’altre: “Els bons desitjos, les oracions i les meravelloses energies estan remant al nostre favor”.
L’empresària confia que la parella podrà acabar curant-se com ja va fer el 2007, però no oculta que ara estan vivint una situació “molt més dura i dolorosa”: “No us imagineu com és d’important el vostre suport i com ploro quan llegeixo els vostres missatges”.
Irene Villa, preocupada per les defenses especialment baixes del marit
Aquesta setmana ha estat complicada per a la parella, ja que el 48è aniversari d’Irene Villa no l’han pogut celebrar com volien per culpa de la situació mèdica del David. La quimioteràpia hematològica està deixant-li les defenses “especialment baixes”, lamenta, i en aquests moments és perillós fins i tot que agafi un refredat. Amb la qual cosa, tal com ha explicat ella mateixa, han optat per estar aïllats i amb mascareta.
“La vida ens va aturar amb proves, esperes i incertesa. La malaltia et dona l’oportunitat d’aturar-te, respirar i cultivar l’ésser i no només tenir o fer”, diu. La sort que ha tingut la seva parella ha estat arribar a aquesta malaltia en bona forma, amb una bona alimentació i una òptima salut emocional. Ara bé, Irene Villa confessa que hi ha hagut i hi haurà moments “molt durs”, i que ha plorat “com ja no recordava que es podia fer”.
La coach ha donat les gràcies a la investigació que fa possible que hi hagi vida després del càncer, “però també durant”. Aquesta vida és la que estem intentant optimitzar amb la millor mentalitat i actitud possibles perquè sabem que també formen part del protocol de curació.