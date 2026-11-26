La Mesa del Parlament de Catalunya ha admès a tràmit aquest dimecres la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Fora Renfe, promoguda per Alhora, per modificar la Llei ferroviària 4/2006 i fer que el servei de Rodalies i regionals passi a un operador 100% públic de la Generalitat. Amb aquest primer pas parlamentari, s’obre la fase prèvia a la recollida de les 50.000 signatures necessàries per portar el debat al ple de la cambra catalana. La iniciativa supera així el primer filtre parlamentari, i Alhora i Fora Renfe ho celebren com “una victòria de les més de 45.900 persones que s’han adherit a la plataforma”. De fet, l’impuls d’aquesta ILP coincidint amb la campanya del 29-N ha estat un dels principals arguments electorals de la formació.
La reforma planteja que Renfe deixi de prestar aquests serveis a Catalunya i que l’assoleixi una empresa de titularitat íntegra del Govern. “Avui fem un pas important per fer fora Renfe de Catalunya. El nostre objectiu és que no es pugui formar cap govern al Parlament de Catalunya que no s’hagi compromès a fer fora Renfe de Catalunya. Perquè si no fem fora Renfe de Catalunya, no es pot governar Catalunya”, ha afirmat el president d’Alhora i membre de la comissió promotora, Jordi Graupera.
L’admissió a tràmit de la ILP no significa que l’entitat pugui començar ja a recollir les 50.000 signatures que necessita per tirar endavant la iniciativa. Ara, la comissió promotora haurà de presentar davant la Comissió de Control –l’òrgan integrat per magistrats del TSJC, catedràtics de dret constitucional o ciència política i juristes que s’encarrega de supervisar la tramitació i la recollida de signatures – la validació dels plecs de signatures i l’acreditació dels fedataris, que seran els encarregats d’autentificar les signatures. Per tal de donar compliment a aquests dos tràmits, la plataforma ja ha iniciat el disseny dels plecs. En aquest sentit, la llei estipula que cada plec ha d’incorporar el text sencer de la proposició de llei unit als fulls sense que se’n pugui separar, i recollir el nom, cognoms, DNI o document d’identitat d’estranger i domicili de cada signant, i la comissió ha de validar, segellar i numerar aquests documents.
Termini de 120 dies hàbils per recollir les 50.000 signatures
Un cop superats aquests dos formalismes, s’obrirà un termini de 120 dies hàbils –comptats des que la Comissió de Control retorni el primer grup de plecs validats, prorrogables 60 dies més per la Mesa amb causes justificades– perquè hi donin suport persones majors de setze anys empadronades a Catalunya. Per tal de recollir les 50.000 signatures, Fora Renfe ha desplegat un dispositiu basat en responsables a cadascuna de les 198 estacions i 21 línies de Rodalies per centralitzar signatures. Així mateix, hi haurà més de 200 bústies en portals, comerços i despatxos pròxims a les estacions. La plataforma, que ja compta amb 7.000 voluntaris, aspira a superar àmpliament el llindar legal de 50.000 signatures, que s’hauran de lliurar a la Comissió de Control per fer un recompte públic. En cas d’assolir l’objectiu, posteriorment la Mesa haurà de publicar la proposició de llei i el Ple del Parlament n’haurà de fer el debat de totalitat.