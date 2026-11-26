El 69,4% dels catalanoparlants tindran en compte la situació de la llengua a l’hora de dipositar la papereta a l’urna en les eleccions espanyoles d’aquest 29-N. Aquesta és la principal conclusió de l’enquesta que Plataforma per la Llengua ha encarregat al gabinet estadístic Gesop. Així, la defensa del català es converteix en un vector determinant per a 7 de cada deu catalans a l’hora de decidir el seu vot.
A més, l’estudi constata que la sensibilitat lingüística transcendeix els parlants habituals. Si es pren com a referència el conjunt de la població catalana, el 41,9% dels enquestats asseguren que el català influirà en el seu vot, una xifra superior al percentatge de catalanoparlants habituals al país, mentre que el 50,6% ho descarten i el 7,5% no es pronuncien. Aquestes dades estan extretes a partir d’una mostra de 1.612 entrevistes entre el 28 d’octubre i el 10 de novembre.
Els joves i els territoris fora de Barcelona lideren la consciència lingüística
L’anàlisi sociodemogràfica del sondeig revela que l’edat és una variable clau en la politització del factor lingüístic. Mentre que entre els electors majors de 30 anys el pes de la llengua se situa al voltant del 40%, en la franja d’entre 18 i 29 anys el percentatge s’enfila fins al 52,2% (enfront del 42,5% que no ho valoren i el 5,2% d’indecisos). Si s’observa exclusivament el col·lectiu de joves catalanoparlants, la sensibilitat és àmpliament hegemònica: el 84% tindran present el català aquest diumenge, per només un 13,8% que no ho faran.
A més, la consciència també guanya terreny entre els joves bilingües (47,8%) i arriba fins al 30,7% entre els joves castellanoparlants. La distribució geogràfica d’aquest segment juvenil mostra una clara fractura entre l’àrea metropolitana i la resta del país. Fora de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), el 70,5% dels joves condicionen el seu vot a la llengua, una proporció que cau fins al 49,8% a la RMB i al 46,5% a la ciutat de Barcelona.
L’impacte per circumscripcions i l’eix ideològic
L’origen i la residència també condicionen el comportament electoral, un element rellevant en un sistema que reparteix 48 diputats al Congrés i 16 senadors en quatre circumscripcions provincials. Els nascuts a Catalunya donen molta més importància al factor lingüístic (51,3%) que els nascuts a la resta de l’Estat espanyol (27,5%) o a l’estranger (28,6%). Per demarcacions, la sensibilitat és més elevada a Lleida (48,3%) i Girona (48,1%), mentre que recula lleugerament a Barcelona (40,9%) i Tarragona (39,5%).
En clau ideològica, la preocupació per la llengua s’accentua del centre cap a l’esquerra. Prop del 50% dels electors autoubicats a l’esquerra tindran en compte el català, davant del 32,8% del centredreta i el 23,6% de la dreta. Entre els catalanoparlants, aquesta tendència es manté: el 76,9% dels d’esquerres, el 70,8% dels de centre i el 69,1% dels de centreesquerra prioritzaran la llengua, per un 50,2% dels de dretes. Pel que fa a la simpatia de partit, el vot lingüístic encapçala les prioritats entre els electors de la CUP (91%) –formació que no concorre a aquests comicis–, seguits dels de Junts (75,6%) i ERC (61,8%). A l’altre extrem se situen els simpatitzants del PSC (19,6%), Vox (15,2%) i el PP (9,5%), mentre que entre els d’Aliança Catalana –que tampoc es presenta a les eleccions– la xifra se situa en el 42,8%.