El 69,4% de los catalanohablantes tendrán en cuenta la situación de la lengua al depositar la papeleta en las elecciones españolas de este 29-N. Esta es la principal conclusión de la encuesta que Plataforma per la Llengua ha encargado al gabinete estadístico Gesop. Así, la defensa del catalán se convierte en un factor determinante para 7 de cada diez catalanes al decidir su voto.

Además, el estudio constata que la sensibilidad lingüística trasciende a los hablantes habituales. Si se toma como referencia el conjunto de la población catalana, el 41,9% de los encuestados aseguran que el catalán influirá en su voto, una cifra superior al porcentaje de catalanohablantes habituales en el país, mientras que el 50,6% lo descartan y el 7,5% no se pronuncian. Estos datos están extraídos a partir de una muestra de 1.612 entrevistas entre el 28 de octubre y el 10 de noviembre.

Los jóvenes y los territorios fuera de Barcelona lideran la conciencia lingüística

El análisis sociodemográfico del sondeo revela que la edad es una variable clave en la politización del factor lingüístico. Mientras que entre los electores mayores de 30 años el peso de la lengua se sitúa alrededor del 40%, en la franja de entre 18 y 29 años el porcentaje asciende hasta el 52,2% (frente al 42,5% que no lo valoran y el 5,2% de indecisos). Si se observa exclusivamente el colectivo de jóvenes catalanohablantes, la sensibilidad es ampliamente hegemónica: el 84% tendrán presente el catalán este domingo, por solo un 13,8% que no lo harán.

Personas participando en unas elecciones en Cataluña / ACN

Además, la conciencia también gana terreno entre los jóvenes bilingües (47,8%) y llega hasta el 30,7% entre los jóvenes castellanohablantes. La distribución geográfica de este segmento juvenil muestra una clara fractura entre el área metropolitana y el resto del país. Fuera de la Región Metropolitana de Barcelona (RMB), el 70,5% de los jóvenes condicionan su voto a la lengua, una proporción que cae hasta el 49,8% en la RMB y al 46,5% en la ciudad de Barcelona.

El impacto por circunscripciones y el eje ideológico

El origen y la residencia también condicionan el comportamiento electoral, un elemento relevante en un sistema que reparte 48 diputados al Congreso y 16 senadores en cuatro circunscripciones provinciales. Los nacidos en Cataluña dan mucha más importancia al factor lingüístico (51,3%) que los nacidos en el resto del Estado español (27,5%) o en el extranjero (28,6%). Por demarcaciones, la sensibilidad es más elevada en Lleida (48,3%) y Girona (48,1%), mientras que desciende ligeramente en Barcelona (40,9%) y Tarragona (39,5%).

En clave ideológica, la preocupación por la lengua se acentúa del centro hacia la izquierda. Cerca del 50% de los electores que se auto-ubican en la izquierda tendrán en cuenta el catalán, frente al 32,8% del centroderecha y el 23,6% de la derecha. Entre los catalanohablantes, esta tendencia se mantiene: el 76,9% de los de izquierdas, el 70,8% de los de centro y el 69,1% de los de centroizquierda priorizarán la lengua, por un 50,2% de los de derechas. En cuanto a la simpatía de partido, el voto lingüístico encabeza las prioridades entre los electores de la CUP (91%) –formación que no concurre a estos comicios–, seguidos de los de Junts (75,6%) y ERC (61,8%). En el otro extremo se sitúan los simpatizantes del PSC (19,6%), Vox (15,2%) y el PP (9,5%), mientras que entre los de Aliança Catalana –que tampoco se presenta a las elecciones– la cifra se sitúa en el 42,8%.