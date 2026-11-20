Plataforma per la Llengua ha aprovechado el estreno cinematográfico de Superthings: La película, con doblaje en catalán, para denunciar que la empresa catalana Magicbox comercializa los juguetes de esta misma franquicia incumpliendo el Código de Consumo en cuanto a la información y etiquetado de los productos comercializados en Cataluña. La entidad reclama al Gobierno que aclare cuál ha sido el desenlace del expediente sancionador abierto en 2022 a raíz de una denuncia previa de 2020, interpuesta por la ONG del catalán por no etiquetar los productos en catalán.

Según ha detallado la Plataforma per la Llengua en un hilo en la red social X, la denuncia contra Magicbox por la falta de etiquetado en catalán se remonta a 2020. Dos años más tarde, en 2022, la entidad recibió la comunicación de la apertura de un expediente sancionador. A pesar del tiempo transcurrido desde la notificación, la entidad presidida por Òscar Escuder asegura que siguen apareciendo productos en el mercado sin etiquetado en catalán. Por este motivo, exige saber «cómo se ha resuelto el expediente y qué medidas se han tomado». Ante esta situación, según señalan fuentes de la entidad, están analizando la situación con su departamento legal.

La denuncia de la organización no se limita al etiquetado físico de los artículos comercializados por Magicbox. Además, Plataforma per la Llengua señala que el vídeo de instrucciones al que remite el código QR de la caja comprobada solo está disponible en castellano. Asimismo, la entidad en defensa de la lengua advierte que el portal web de la empresa catalana tampoco incorpora la opción del catalán. La entidad reclama que la lengua se integre tanto en los productos como en los canales digitales y de comunicación asociados a los juguetes.

🧸 Ja tenim Superthings en català al cinema. Però… i a les joguines? La pel·lícula té doblatge en català amb suport públic i ho celebrem, però #Magicbox, l’empresa catalana que comercialitza les joguines, continua venent productes sense etiquetatge en català. 🏷️ Obrim fil 👇 — Plataforma per la Llengua (@llenguacat) November 19, 2026

Llamado a la coherencia de la Generalitat

A pesar de celebrar que la película de Superthings cuente con doblaje en catalán con apoyo público, la entidad considera que el fomento audiovisual debe ir acompañado de una acción administrativa efectiva. En este sentido, subraya que se necesita «una administración que actúe ante las denuncias y garantice los derechos lingüísticos de los consumidores». La presión se dirige directamente al ejecutivo catalán para exigirle que alinee las políticas de apoyo al doblaje cinematográfico con el cumplimiento efectivo de los derechos lingüísticos en el ámbito del consumo. Como sintetiza la misma entidad en su reclamación a la Generalitat, «fomentar el catalán en el cine y hacer efectivo su uso deben ir juntos».