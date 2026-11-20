Plataforma per la Llengua ha aprofitat l’estrena cinematogràfica de Superthings: La pel·lícula, amb doblatge en català, per denunciar que l’empresa catalana Magicbox comercialitza les joguines d’aquesta mateixa franquícia incomplint el Codi de Consum pel que fa a la informació i l’etiquetatge dels productes comercialitzats a Catalunya. L’entitat reclama al Govern que aclareixi quin ha estat el desenllaç de l’expedient sancionador obert el 2022 arran d’una denúncia prèvia del 2020, interposada per l’ONG del català per no etiquetar els productes en català.
Segons ha detallat la Plataforma per la Llengua en un fil a la xarxa social X, la denúncia contra Magicbox per la manca d’etiquetatge en català es remunta al 2020. Dos anys més tard, el 2022, l’entitat va rebre la comunicació de l’obertura d’un expedient sancionador. Malgrat el temps transcorregut des de la notificació, l’entitat presidida per Òscar Escuder assegura que continuen apareixent productes al mercat sense etiquetatge en català. Per aquest motiu, exigeix saber “com s’ha resolt l’expedient i quines mesures s’han pres”. Davant d’aquesta situació, segons assenyalen fonts de l’entitat, estan analitzant la situació amb el seu departament legal.
La denúncia de l’organització no es limita a l’etiquetatge físic dels articles comercialitzats per Magicbox. A més, Plataforma per la Llengua assenyala que el vídeo d’instruccions al qual remet el codi QR de la caixa comprovada només està disponible en castellà. Així mateix, l’entitat en defensa de la llengua adverteix que el portal web de l’empresa catalana tampoc incorpora l’opció del català. L’entitat reclama que la llengua s’integri tant als productes com als canals digitals i de comunicació associats a les joguines.
🧸 Ja tenim Superthings en català al cinema. Però… i a les joguines? La pel·lícula té doblatge en català amb suport públic i ho celebrem, però #Magicbox, l’empresa catalana que comercialitza les joguines, continua venent productes sense etiquetatge en català. 🏷️ Obrim fil 👇— Plataforma per la Llengua (@llenguacat) November 19, 2026
Crida a la coherència de la Generalitat
Tot i celebrar que la pel·lícula de Superthings compti amb doblatge en català amb suport públic, l’entitat considera que el foment audiovisual ha d’anar acompanyat d’una acció administrativa efectiva. En aquest sentit, subratlla que cal “una administració que actuï davant les denúncies i garanteixi els drets lingüístics dels consumidors”. La pressió es dirigeix directament a l’executiu català per exigir-li que alineï les polítiques de suport al doblatge cinematogràfic amb el compliment efectiu dels drets lingüístics en l’àmbit del consum. Com sintetitza la mateixa entitat en la seva reclamació a la Generalitat, “fomentar el català al cinema i fer-ne efectiu l’ús han d’anar junts”.