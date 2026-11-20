Pablo Alborán va retirar-se de la música el 2024, quan va anunciar que necessitava un temps per a ell perquè travessava una situació familiar molt complicada. Hauria de passar més d’un any fins que se sabés que una persona “molt propera a ell” havia estat diagnosticada de càncer. Ara, ha acabat confessant que es tractava de la seva neboda, qui va haver de sotmetre’s un procés de quimioteràpia, immunosupressió i trasplantament de medul·la òssia quan van veure que patia leucèmia.
Aquella notícia va sumir la família “en un infern”, tal com ha reconegut per primera vegada en una entrevista molt íntima a la revista Elle. La filla de la seva germana va aconseguir guanyar la batalla gràcies a un tractament dur i un trasplantament exitós. L’andalús sempre ha estat molt gelós de la seva vida íntima i reconeix que ha tingut molts dubtes sobre si calia que compartís aquest episodi tan personal o no. En canvi, va tenir clar que havia de fer una cançó-homenatge als professionals sanitaris de l’hospital de València que van tenir cura de la petita en el seu tractament.
Una malaltia familiar que ha canviat Pablo Alborán
Més enllà de l’impacte que va tenir en el seu entorn familiar, aquella malaltia tan greu de la neboda va marcar “un abans i un després” en la manera com Pablo Alborán entén la vida. De fet, assegura que superar aquell episodi els va fer replantejar moltes coses: “Amb l’infern que vam viure a casa amb el que va passar a la meva neboda; quan es va curar, tot va canviar“, ha confessat.
El cantant assegura que aquella vivència li va permetre relativitzar moltes de les preocupacions que abans li semblaven importants, per exemple, quan va adonar-se que hi havia moltes coses que no eren tan importants com podia pensar en un primer moment. Una experiència molt dura que, segons ell mateix, li ha servit per “recalibrar” les seves prioritats i canviar la manera d’afrontar el dia a dia.
En aquest sentit, també ha parlat de la importància de gaudir més de les coses i no viure constantment pendent de les obligacions professionals: “T’adones que el primer que t’has de divertir ets tu per poder arribar als altres”, ha explicat quan li han preguntat per la seva atapeïda agenda i la quantitat de projectes en què està involucrat.
La malaltia de la seva neboda també li ha permès prendre consciència d’una altra qüestió, l’estima que rep del públic i de les persones que l’envolten. Pablo Alborán ha explicat que ara és capaç de valorar aquest afecte d’una manera diferent i ha posat com a exemple una anècdota que va viure durant els últims Premis Billboard, celebrats a Miami el passat mes d’octubre: “Quan hi vaig ser, li vaig dir a la meva mare que la gent m’estima i em cuida molt, que tots els artistes em saludaven i em deien coses boniques. I ella em va fer veure que això feia molt de temps que passa'”, ha recordat.
Una reflexió que demostra fins a quin punt aquella difícil experiència familiar ha canviat la seva manera de mirar el món i d’entendre què és realment important.