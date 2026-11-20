Pablo Alborán se retiró de la música en 2024, cuando anunció que necesitaba un tiempo para él porque atravesaba una situación familiar muy complicada. Tendría que pasar más de un año hasta que se supiera que una persona «muy cercana a él» había sido diagnosticada de cáncer. Ahora, ha terminado confesando que se trataba de su sobrina, quien tuvo que someterse a un proceso de quimioterapia, inmunosupresión y trasplante de médula ósea cuando vieron que padecía leucemia.

Aquella noticia sumió a la familia “en un infierno”, tal como ha reconocido por primera vez en una entrevista muy íntima a la revista Elle. La hija de su hermana logró ganar la batalla gracias a un tratamiento duro y un trasplante exitoso. El andaluz siempre ha sido muy celoso de su vida íntima y reconoce que ha tenido muchas dudas sobre si debía compartir este episodio tan personal o no. En cambio, tuvo claro que debía hacer una canción-homenaje a los profesionales sanitarios del hospital de Valencia que cuidaron de la pequeña en su tratamiento.

Una enfermedad familiar que ha cambiado a Pablo Alborán

Más allá del impacto que tuvo en su entorno familiar, aquella enfermedad tan grave de la sobrina marcó “un antes y un después” en la manera en que Pablo Alborán entiende la vida. De hecho, asegura que superar aquel episodio les hizo replantear muchas cosas: “Con el infierno que vivimos en casa con lo que pasó a mi sobrina; cuando se curó, todo cambió«, ha confesado.

El cantante asegura que aquella vivencia le permitió relativizar muchas de las preocupaciones que antes le parecían importantes, por ejemplo, cuando se dio cuenta de que había muchas cosas que no eran tan importantes como podía pensar en un primer momento. Una experiencia muy dura que, según él mismo, le ha servido para «recalibrar» sus prioridades y cambiar la manera de afrontar el día a día.

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En este sentido, también ha hablado de la importancia de disfrutar más de las cosas y no vivir constantemente pendiente de las obligaciones profesionales: «Te das cuenta de que el primero que se tiene que divertir eres tú para poder llegar a los demás», ha explicado cuando le han preguntado por su apretada agenda y la cantidad de proyectos en los que está involucrado.

La enfermedad de su sobrina también le ha permitido tomar conciencia de otra cuestión, el cariño que recibe del público y de las personas que le rodean. Pablo Alborán ha explicado que ahora es capaz de valorar este afecto de una manera diferente y ha puesto como ejemplo una anécdota que vivió durante los últimos Premios Billboard, celebrados en Miami el pasado mes de octubre: «Cuando estuve allí, le dije a mi madre que la gente me quiere y me cuida mucho, que todos los artistas me saludaban y me decían cosas bonitas. Y ella me hizo ver que eso pasa desde hace mucho tiempo'», ha recordado.

Una reflexión que demuestra hasta qué punto aquella difícil experiencia familiar ha cambiado su manera de mirar el mundo y de entender qué es realmente importante.