Vídeo | Carlos Cuevas protagonitza ‘Variar’, la nova campanya de Damm Lemon

Deia Albert Einstein que “si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix”. Una forma de veure la vida que també comparteix Carlos Cuevas a Variar, la nova campanya de Damm Lemon per aquest estiu que des d’avui, i durant tot el mes de juliol, es podrà veure a xarxes socials, televisió i mitjans digitals d’àmbit català.

La peça, signada per l’agència creativa The Cyranos, mostra un Carlos Cuevas recorrent diferents paisatges de la Costa Brava, entusiasmat per “variar, experimentar, provar coses diferents”. Running, natació, ciclisme o esgrima són algunes de les disciplines que Cuevas practica perquè, tal com diu, “a la vida s’ha de canviar, hi ha massa coses interessants per fer-ne només una”. Perquè aquesta és “l’única manera de saber que allò no és per a tu”.

La recepta de la Damm Lemon, l’única cosa que Cuevas no vol variar

El que no canvia Cuevas, però, és prendre una Damm Lemon en acabar, elaborada amb Estrella Damm i les llimones del Mediterrani de sempre. Una recepta senzilla que data del 2001, i en la qual les proporcions són fonamentals: sis parts de cervesa mediterrània de malta, arròs i llúpol per quatre parts de llimones Primofiori del Mediterrani, amb un lleuger toc de llima, que fa el sabor més refrescant i sofisticat.

Variar recull el testimoni de Rutina, la campanya de Damm Lemon de 2020, signada també per The Cyranos i protagonitzada per l’actor Isak Férriz. I és que les bones rutines, com prendre una bona clara a l’estiu, no cal variar-les.

El Pol Rubio de ‘Merlí ‘ que s’ha ficat els catalans a la butxaca

Carlos Cuevas (Montcada i Reixac, 1955) és conegut pel seu paper de Pol Rubio a les sèries Merlí i Merlí: Sapere Aude. Però des de ben jove, de fet quan era un nen, ja va començar a treballar en projectes com Ventdelplà, on interpretava el Biel, fill a la ficció d’Emma Vilarassau. En cinema ha treballat en projectes com El verano que vivimos, de Carlos Sedes, Donde caben dos, de Paco Caballero, la pel·lícula internacional The Man from Rome, de Sergio Dow, i ara acaba de rodar La Ternura, l’adaptació de Vicente Villanueva del clàssic de Shakespeare. En televisió ha participat en projectes com 45 revoluciones, d’Antena 3, Alguien tiene que morir, de Netflix i Leonardo, d’Amazon Prime Video. Per Nadal va estrenar la sèrie Smiley, de Netflix, basada en un èxit teatral de Guillem Clua a Catalunya, de la qual és protagonista. I el 12 de juny se’l va veure com a co-protagonista del primer capítol en l’estrena la sèrie Cites Barcelona, a Amazon Prime i TV3.

David Vergés, director de l’espot

David Vergés (Figueres, 1978) és un director de cinema i de publicitat establert a Barcelona, ​​ciutat on es va llicenciar en Direcció de Cine a l’ESCAC. Abans d’això, impulsat per la seva curiositat per entendre el comportament humà, va estudiar Psicologia a la Universitat Ramon Llull de Barcelona. Al llarg de la seva carrera, Vergés ha treballat amb algunes de les agències de publicitat més importants del món, en espots per a prestigioses marques. També ha escrit i dirigit diversos curtmetratges: Cheesecake, The bride i més recentment Etiqueta Negra, projectats i nominats en desenes de festivals de cinema internacionals, com el Tribeca Film Festival de Nova York, el Festival Internacional de Cinema de Màlaga o el Foley Film Festival, els quals opten als Premis Oscar.