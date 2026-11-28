Els electors de Tarragona trobaran aquest 29-N dues candidatures que no apareixeran a les paperetes de cap altra demarcació catalana. Es tracta de Convergents (CNV) i Por Un Mundo Más Justo (M+J), dues formacions amb trajectòries, idearis i objectius molt diferents, però que comparteixen una circumstància electoral: només han aconseguit proclamar candidatura a Tarragona dins de Catalunya. La seva presència és una de les petites curiositats d’unes eleccions que presenten una oferta política una mica desigual segons el territori. En total, les juntes electorals provincials han proclamat 44 candidatures al Congrés dels Diputats a Catalunya. La distribució és d’11 a Barcelona, 10 a Girona, 10 a Lleida i 13 a Tarragona. Així, la demarcació tarragonina és la que ofereix més opcions als electors, mentre que Girona i Lleida tenen el nombre més reduït de llistes. Nou formacions es presenten a les quatre circumscripcions: el PSC, ERC, Junts per Catalunya, Comuns-Front Ampli, PP, Vox, Alhora, Frente Obrero i el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya. La resta de candidatures tenen una implantació territorial més limitada.
Convergents reivindica el llegat de CDC
Una de les dues formacions exclusives de Tarragona és Convergents, un partit que reivindica explícitament l’herència política de Convergència Democràtica de Catalunya. La formació va néixer el 2017, el mateix any en què es va dissoldre CDC, impulsada per l’exconseller de Justícia Germà Gordó i amb la voluntat de preservar-ne el llegat polític. Fins ara havia mantingut acords electorals amb Junts, però aquest octubre va trencar relacions amb el partit de Carles Puigdemont. Es defineix com una força de centre, sobiranista i d’ordre, i defensa recuperar el catalanisme de govern, amb més autogovern i capacitat de decisió per a Catalunya. El cap de llista és Cristian Orellana Trujillo, representant sindical dels estibadors del Port de Tarragona. La formació també presenta candidatura al Senat a la mateixa demarcació, amb Demelsa Bartual Soria com a cap de files.
El seu programa electoral per al 29-N combina reivindicacions nacionals amb propostes econòmiques i socials. Entre les principals mesures hi ha la reclamació d’un concert econòmic per a Catalunya, una fiscalitat més favorable a les petites i mitjanes empreses i als autònoms, i l’eliminació dels impostos de successions, donacions i patrimoni. També planteja mesures en habitatge, educació, sanitat i immigració, amb una aposta per reforçar els requisits d’integració lingüística.
Una formació que vol portar la justícia global al Congrés
L’altra candidatura singular és Por Un Mundo Más Justo, coneguda com a M+J. Fundada el 2004, és una formació d’àmbit estatal que situa la lluita contra la pobresa, les desigualtats i l’exclusió social al centre del seu projecte polític. A diferència de Convergents, no té com a eix principal la reivindicació nacional catalana, sinó una concepció global dels drets humans, la solidaritat i la cooperació internacional. El partit defensa que la política ha de donar resposta a tres grans reptes: la desigualtat i les migracions, la crisi ecològica i la crisi política. Entre les seves propostes hi ha l’ampliació de l’habitatge públic i assequible, el reforç dels serveis socials, la millora de l’ingrés mínim per combatre la pobresa, unes pensions dignes i polítiques de regularització i integració de les persones migrants. També aposta per una fiscalitat més justa i per la cooperació internacional.
La formació presenta candidatures al Congrés en 26 províncies espanyoles, però Tarragona és l’única demarcació catalana on ha aconseguit proclamar la seva llista. El cap de candidatura és Charles Toja Muiños, mentre que María del Carmen Barros encapçala la proposta al Senat.
Dues candidatures minoritàries en una papereta amb 13 opcions
La presència de Convergents i M+J il·lustra la diversitat de l’oferta electoral i les dificultats que tenen les formacions petites per aconseguir una implantació territorial àmplia. La normativa electoral i els requisits per presentar candidatures, especialment per als partits sense representació parlamentària, condicionen la possibilitat de competir a totes les circumscripcions. Aquests partits necessiten l’aval d’almenys el 0,1% dels electors inscrits en el cens de la circumscripció, i en el cas de ser agrupacions d’electors, necessiten recollir l’aval d’almenys l’1% dels inscrits en el cens electoral de la província.
En el cas de Tarragona, les dues formacions comparteixen espai amb onze candidatures més, entre les quals hi ha les principals forces polítiques catalanes i estatals. Les paperetes inclouran, a més del PSC, ERC, Junts, Comuns-Front Ampli, PP, Vox i Alhora, formacions com Frente Obrero, el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, Se Acabó la Fiesta i PACMA.