Movimiento interesante del juez instructor de la causa Plus Ultra que tiene como principal acusado al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. En concreto, sobre la pieza separada de las joyas que los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF) encontraron en una caja fuerte en el despacho del exlíder del PSOE, en la sede de la formación, en la calle Ferraz de Madrid. Un registro en la investigación de la entrega de 53 millones de euros a la compañía aérea hispano-venezolana Plus Ultra aprovechando las ayudas por la pandemia.

Así el titular del Tribunal Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dictado una diligencia con la que solicita a la Subdirección General de Patrimonio del Estado que, lo antes posible, y, en todo caso en el plazo de dos días, remita copia del “acta de aceptación en el patrimonio de la Administración General del Estado, y afectación al Ministerio de la Presidencia, de los obsequios a la presidencia del gobierno español de las legislaturas de 2004-2008 y 2008-2011”, de fecha 1 de marzo de 2012.

Una de las joyas confiscadas por la UDEF en el despacho de Zapatero

De acuerdo con la fiscalía

El magistrado Calama ha acordado esta petición una vez recibido el informe de la Fiscalía Especial Anticorrupción en relación con la solicitud del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de cursar una comisión rogatoria a Arabia Saudita sobre las joyas confiscadas en el registro del pasado 19 de mayo. En su momento, Zapatero presentó un escrito explicando que las joyas le fueron entregadas en su domicilio particular de Madrid en el marco del viaje que realizó el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, el 18 y 19 de junio de 2007. Pero la fiscalía señala un posible delito de malversación de caudales públicos por aceptar joyas de un «valor muy significativo» por parte de Arabia Saudí y no haberlas entregado a Patrimonio Nacional como «sí hizo con otros regalos al finalizar su presidencia».

En concreto, tres juegos de joyería «de estructura similar, de un mismo diseño tradicional y diferenciados por las gemas que incorporan». Asimismo, resalta que son los objetos de mayor valor y que superan el 90% del valor por los cuales se ha tasado el global de las joyas. «Fue una atención estrictamente personal, aceptada por deferencia y como muestra de agradecimiento y respeto al monarca», indicaba Zapatero. De ahí que justifique que las piezas «han permanecido guardadas durante todo este tiempo, con las de origen familiar y otros presentes de amigos, sin ningún uso ni destino y sin conciencia de su valor material». Por eso, Zapatero ha pedido un informe a las legaciones diplomáticas de Arabia Saudita para certificar este origen de las joyas.