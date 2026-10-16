Mañana interesante en el Tribunal Central de Instrucción de la Audiencia Nacional número 4, dirigido por José Luis Calama, en uno de los casos estrella que instruye, el caso Plus Ultra, en el que se ha celebrado una jornada esperada. El sumario, donde consta como uno de los principales investigados el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, ha incorporado el interrogatorio del financiero neerlandés Simon Lendeert Verhoeven, investigado por apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo y pertenencia a organización criminal en la misma trama.

Un hombre que, según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía (UDEF) que tiene el juez sobre la mesa, sería el presunto cerebro financiero de la trama para conseguir ayudas públicas por importe de 53 millones para la compañía aérea hispano-venezolana durante la pandemia del Coronavirus. El financiero ha asegurado al instructor que desconocía la operación de rescate y que, en ningún caso, ha participado en el blanqueo del dinero público que recibió la aerolínea.

Un avión A330 de Plus Ultra/ HANDOUT por PLUS ULTRA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 20/11/2025

Un préstamo de 2,1 millones

En su declaración, y siguiendo el relato de fuentes jurídicas próximas al caso, Verhoeven se ha desvinculado del delito de blanqueo de capitales por el cual está investigado y ha negado irregularidades en sus contratos con la compañía, a la cual otorgó un préstamo de 2,1 millones de euros. Como financiero, ha explicado al juez que es el accionista mayoritario de tres empresas (una en Gibraltar y dos en el Reino Unido) dedicadas al trading, al comercio de metales preciosos y al mercado inmobiliario. Asimismo, ha justificado que los relojes, las joyas y los lingotes de oro que la UDEF intervino el pasado octubre en su domicilio, en Mallorca, eran fruto de sus actividades mercantiles y financieras plenamente legales.

Por otro lado, ha remarcado que no conoce al socio de Zapatero, el empresario Julio Martínez Martínez, ni al expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola, ni a Rodolfo Reyes, exdirectivo de la aerolínea, todos ellos investigados por la misma trama. En esta línea, ha explicado que firmó cinco préstamos con la compañía por más de dos millones de euros. Sin embargo, curiosamente ha asegurado al juez que no reconoce su firma en los contratos presentados por Plus Ultra en esta causa. Por el contrario, sí ha reconocido su firma en otro paquete de contratos que se investiga en Suiza.

Verhoeven fue arrestado en Alemania y entregado a las autoridades españolas a mediados de septiembre que lo encarcelaron en Soto del Real, pero Calama lo dejó en libertad con medidas cautelares. La tesis incriminatoria es que el financiero habría sido el encargado de blanquear dinero de fondos ilícitos de la trama a través de una organización que operaba en España, Francia y Suiza. En principio, el financiero gestionaba la trama con Luis Felipe Baca, un empresario que fue arrestado por el mismo caso en la isla de Aruba, en el Caribe. En la declaración de hoy ha admitido que conocía a Baca.