Matí interessant al Tribunal Central d’Instància de l’Audiència Nacional número 4, que dirigeix José Luis Calama, en un dels casos estrella que instrueix, el cas Plus Ultra, en què s’ha celebrat una jornada esperada. El sumari, on consta com un dels principals investigats l’expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, ha incorporat l’interrogatori del financer neerlandès Simon Lendeert Verhoeven, investigat per apropiació indeguda, tràfic d’influències, blanqueig i pertinença a organització criminal en la mateixa trama.
Un home que, segons els informes de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal del Cos Nacional de Policia (UDEF) que té el jutge sobre la taula, seria el presumpte cervell financer de la trama per aconseguir ajudes públiques per import de 53 milions per la companyia aèria hispano-veneçolana durant la pandèmia del Coronavirus. El financer ha assegurat a l’instructor que desconeixia l’operació de rescat i que, en cap cas, ha participat en el blanqueig dels diners públics que va rebre l’aerolínia.
Un préstec de 2,1 milions
En la seva declaració, i seguint el relat de fonts jurídiques pròximes al cas, Verhoeven s’ha desvinculat del delicte de blanqueig de capitals pel qual està investigat i ha negat irregularitats en els seus contractes amb la companyia, a la qual va atorgar un préstec de 2,1 milions d’euros. Com a financer, ha explicat al jutge que és l’accionista majoritari de tres empreses (una a Gibraltar i dues al Regne Unit) dedicades al trading, al comerç de metalls preciosos i al mercat immobiliari. Així mateix, ha justificat que els rellotges, les joies i els lingots d’or que la UDEF va intervenir el passat octubre al seu domicili, a Mallorca, eren fruit de les seves activitats mercantils i financeres plenament legals.
Per altra banda, ha remarcat que no coneix el soci de Zapatero, l’empresari Julio Martínez Martínez, ni l’expresident de Plus Ultra Julio Martínez Sola, ni Rodolfo Reyes, exdirectiu de l’aerolínia, tots ells investigats per la mateixa trama. En aquesta línia, ha explicat que va firmar cinc préstecs amb la companyia per més de dos milions d’euros. Ara bé, curiosament ha assegurat al jutge que no reconeix la seva signatura als contractes presentats per Plus Ultra en aquesta causa. Per contra, sí que ha reconegut la seva firma en un altre paquet de contractes que s’investiga a Suïssa.
Verhoeven va ser arrestat a Alemanya i lliurat a les autoritats espanyoles a mitjans de setembre que el van engarjolar a Soto del Real, però Calama el va deixar en llibertat amb mesures cautelars. La tesi incriminatòria és que el financer hauria estat l’encarregat de blanquejar diners de fons il·lícits de la trama a través d’una organització que operava a Espanya, França i Suïssa. En principi, el financer gestionava la trama amb Luis Felipe Baca, un empresari que va ser arrestat pel mateix cas a l’illa d’Aruba, al Carib. En la declaració d’avui ha admès que coneixia Baca.