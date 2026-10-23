Moviment interessant del jutge instructor de la causa Plus Ultra que té com a principal encausat, l’expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero. En concret, sobre la peça separada de les joies que els agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal del Cos Nacional de Policia (UDEF) van trobar en una caixa forta al despatx de l’exlíder del PSOE, a la seu de la formació, al carrer Ferraz de Madrid. Un escorcoll en la investigació del lliurament de 53 milions d’euros a la companyia aèria hispano-veneçolana Plus Ultra aprofitant les ajudes per la pandèmia.
Així el titular del Tribunal Central d’Instrucció número dos de l’Audiència Nacional, José Luis Calama, ha dictat una diligència amb què sol·licita la Subdirecció General de Patrimoni de l’Estat que, com més aviat millor, i, en tot cas en el termini de dos dies, remeti còpia de l’”acta d’acceptació en el patrimoni de l’Administració General de l’Estat, i afectació al Ministeri de la Presidència, dels obsequis a la presidència del govern espanyol de les legislatures de 2004-2008 i 2008-2011”, de data 1 de març del 2012.
D’acord amb la fiscalia
El magistrat Calama ha acordat aquesta petició un cop ha rebut l’informe de la Fiscalia Especial Anticorrupció en relació amb la sol·licitud de l’expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero de cursar una comissió rogatòria a l’Aràbia Saudita sobre les joies confiscades a l’escorcoll del passat 19 de maig. En el seu moment, Zapatero va presentar un escrit explicant que les joies li van lliurar al seu domicili particular de Madrid en el marc del viatge que va fer el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud, el 18 i 19 de juny de 2007. Però la fiscalia apunta un possible delicte de malversació de cabals públics per acceptar joies d’un “valor molt significatiu” per part d’Aràbia Saudí i no haver-les lliurat a Patrimoni Nacional com “si que va fer amb altres regals en acabar la seva presidència”.
En concret, tres jocs de joieria “d’estructura similar, d’un mateix disseny tradicional i diferenciats per les gemmes que incorporen”. Així mateix ressalta que són els objectes de més valor i que superen el 90% del valor pels quals s’ha taxat el global de les joies. “Va ser una atenció estrictament personal, acceptada per deferència i com a mostra d’agraïment i respecte al monarca”, indicava Zapatero. D’aquí que justifiqui que les peces “han romàs guardades durant tot aquest temps, amb les d’origen familiar i altres presents dels amics, sense cap ús ni destí i sense consciència del seu valor material”. Per això, Zapatero ha demanat un informe a les legacions diplomàtiques de l’Aràbia Saudí per certificar aquest origen de les joies.