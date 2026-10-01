“Els indicis que es van tenir en compte en el seu moment s’han consolidat al llarg de la instrucció, i resulten aclaparadors els elements de càrrec reunits en la instrucció contra l’inspector del Cos Nacional de Policia, Óscar Sánchez Gil“. D’aquesta manera, el titular del Tribunal Central d’Instància 1 de l’Audiència Nacional, Francisco de Jorge, ha acordat mantenir a la presó provisional –que es pot allargar quatre anys com a màxim– per al que va ser cap de la poderosa Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) a Madrid, acusat de delictes de narcotràfic, organització criminal, blanqueig de capitals, suborn i revelació de secrets.
En una interlocutòria de cinc pàgines a la qual ha tingut accés El Món, dictada després de la celebració de la vista per decidir sobre la pròrroga de la presó després de dos anys del seu engarjolament, el jutge ha fet cas de la fiscalia antidroga. El magistrat emfatitza els indicis “sòlids i consolidats” durant la instrucció de la comissió de delictes que podrien suposar més de 20 anys de presó i ressalta el risc de fuga de l’acusat.
En canvi, la defensa sostenia que no hi ha indicis sòlids de la comissió de qualsevol delicte. De fet, en una de les darreres compareixences, feta a petició de l’inspector, detallava com funcionava un entramat sistemàtic de corrupció policial en el marc del narcotràfic. L’inspector Sánchez, àlies El Anodino pel seu caràcter discret, sempre ha negat la seva participació en els fets tot i la quantitat de diners en efectiu que els agents d’Afers Interns van trobar a casa seva i la quantitat de recursos en criptomonedes que administrava. La seva defensa sempre ha negat que Sánchez fos Aduana, el sobrenom en clau que tindria en l’organització de narcos com a referent de contacte i col·laborador policial. També va al·legar la manipulació dels àudios incriminatoris, fet que el jutge desestima davant la precisió “mil·limètrica dels informes”.
Ignacio Toran, clau
Per altra banda, la interlocutòria manlleva parts dels indicis recollits en la investigació del coimputat en la trama, Ignacio Torán. En concret, una “complexa xarxa d’estructures opaques amb persones interposades”, així com l’ús de la mercantil Abadix Fruit, l’empresa que s’utilitzava per a la introducció de cocaïna a l’estat espanyol tot simulant que es dedicava a la importació de fruites. Una de les proves de càrrec del cas és un decomís de droga al port d’Algesires de tretze tones de cocaïna l’octubre de 2024 que va fer aixecar les orelles a les unitats antidroga.
El jutge conclou que a la vista de “la pluralitat d’indicis” de la causa, així com els informes policials aportats, n’hi ha prou per justificar el manteniment de la presó provisional. El magistrat argumenta que Sánchez participava d’una “complexa organització criminal dedicada al tràfic de gran quantitat de drogues i al blanqueig de capitals dels guanys que n’obtenien i que a més, feia servir rellevants membres dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat”. Per tant, deixa la porta oberta a altres policies implicats, fins i tot, seguint el rastre de les declaracions voluntàries d’Anodino sobre la suposada sistemàtica de narcotràfic policial.