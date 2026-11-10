TVE y David Broncano han quedado más que retratados en una entrevista histriónica en la que el presentador ha hecho el ridículo y ha acabado tartamudeando más que nunca. El desafío arrogante que lanzó a partidos que están fuera del marco mental del programa se le ha vuelto en contra y, con un horror nada disimulado, ha acabado viendo que Santiago Abascal era recibido en La Revuelta con gritos de “presidente, presidente”. El líder de Vox encontró en La 1 un escenario especialmente favorable para desplegar su discurso de extrema derecha, con un público entregadísimo y un presentador que, lejos de dominar la situación con su habitual sentido del humor, acabó visiblemente desconcertado, con interrupciones, tartamudeos y muchas dificultades.

Pero es que este no es el papel de David Broncano, un humorista a quien habían regalado un programa en el prime time para competir con Pablo Motos… con humor, efectivamente, y no con entrevistas políticas porque claramente no es su especialidad. La decisión de modificar el público habitual del programa para adaptarlo a las preferencias del invitado ha acabado condicionando toda la entrevista, evidentemente. Permitir que los asistentes fueran seleccionados a través de una agencia y a petición de Abascal ha sido una concesión que ha tenido consecuencias evidentes en el desarrollo de la conversación: cada vez que el líder de Vox defendía alguna de sus posiciones más controvertidas, desde la inmigración hasta la violencia machista, pasando por el cambio climático, encontraba una platea dispuesta a aplaudirlo. Increíble en la televisión pública.

La partida televisiva, al menos a nivel de audiencias, la sigue ganando Pedro Sánchez. Su aparición en el sofá de Broncano congregó al 33% del share en Cataluña, un poco por encima de las cifras que ha obtenido esta. El de Vox se queda con un 31,9% igualmente espectacular, teniendo en cuenta que ha superado el medio millón de telespectadores. En tercera posición, el dúo de Gabriel Rufián e Irene Montero que se queda con el 24,2%. No ha tenido nada que hacer la reposición del especial de El Foraster, en TV3, que a la misma hora se tuvo que contentar con el 14,2% del pastel.

Hablemos del público de hoy porque se ha hablado mucho de ellos estos días. #LaRevuelta https://t.co/nVbBhumILY — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 9, 2026

En esta, hemos visto un David Broncano sin su audiencia, sin gracia y frente a un Santiago Abascal que tuvo el control de la situación y que se movió con comodidad en ese escenario. Ahora bien, no todo fue culpa del público aunque el presentador intentara justificarse así.

Un público entregado que aplaude las proclamas más polémicas de Abascal

La cuestión no fue solo que el público recibiera a Abascal con entusiasmo, sino que lo apoyara reiteradamente durante sus intervenciones. Cuando el líder de Vox aseguró que lo primero que hace es rezar o cuando ironizó sobre el feminismo con frases como “cualquier cosa es machista. El aire acondicionado es machismo”, David Broncano intentó frenarlo y le pidió que no frivolizara… pero la réplica de Abascal volvió a encontrar el apoyo de los asistentes y la buena intención del presentador no sirvió de nada.

Lo mismo sucedió durante el debate sobre la inmigración, la Agenda 2030 o el cambio climático. Abascal insistió en su discurso sobre el supuesto “fanatismo climático” y restó importancia a las consecuencias del cambio climático en la televisión pública, insistimos. David Broncano intentó contradecirlo, sí, y calificó de peligrosa su posición… pero lo hizo con una inseguridad que contrastaba con la contundencia con que el invitado defendió sus ideas.

L’entrevista més incòmoda per a David Broncano, amb Santiago Abascal | TVE

El gran perjudicado televisivamente hablando fue el mismo David Broncano. El presentador, que acostumbra a desactivar a los invitados con ironía, espontaneidad y un humor muy particular, estuvo especialmente incómodo durante buena parte de la entrevista. Los chistes desaparecieron prácticamente del programa y su discurso se convirtió en una sucesión de preguntas largas, interrupciones y explicaciones que a menudo quedaron a medio hacer.

Los tartamudeos y los momentos de desconcierto fueron constantes. Broncano no encontró la manera de reconducir una conversación en la que Abascal aprovechó cualquier duda o vacilación para volver a tomar la iniciativa. Y el problema de fondo es que La Revuelta acabó renunciando a buena parte de los elementos que la han convertido en uno de los programas de entretenimiento más reconocibles de la televisión. Ni las preguntas clásicas, ni las bromas habituales, ni el ritmo desenfadado que caracteriza a Broncano tuvieron mucho protagonismo. La conversación se convirtió en un cara a cara político, tenso y desigual, en el que el presentador parecía jugar constantemente a la defensiva.

¿Qué han dicho los telespectadores catalanes de la entrevista?

La entrevista ha encendido de ira a buena parte de los telespectadores catalanes, que han puesto el grito en el cielo por lo que han visto en TVE. Hablan de «vergüenza enorme» en una entrevista «terrorífica» porque «no se puede dar voz a la extrema derecha y menos en las condiciones que les han dejado hablar»: «En la televisión pública no pueden tener cabida discursos de estos energúmenos«. El tartamudeo nervioso de David Broncano protagoniza la mayoría de los comentarios, así como la sensación de que la cadena ha cometido una «irresponsabilidad» porque han permitido que Santiago Abascal «se los coma con patatas».

permetre això a la televisió pública és una vergonya enorme #AbascalEnLaRevuelta https://t.co/Ur2EwlutsV — carla junyent (@carlajunyentt) November 9, 2026

Tota la raó pel Broncano, però segurament avui sigui un dels errors en els 28M€ invertits. En la televisió pública no poden tindre cabuda discursos d’aquests energúmens. No es pot donar veu a la dreta i menys ens les condicions que els han deixat parlar. #AbascalEnLaRevuelta — Pau Portabella (@PPortabellaRaf) November 9, 2026

Terrorífica l’entrevista d’ #AbascalEnLaRevuelta. L’epitafi de Broncano amb un harakiri en públic que anticipa tot allò que li espera a Espanya i també a la televisió pública. Una hora més i fa Abascal president. Calcem-nos. — Ernest Cauhé (@ernestcauhe) November 9, 2026

Un presentador nerviós amb un evident tartamudeig patint davant d’un supremacista espanyol que confon clima amb temps. Televisió pública i propaganda feixista. Vergonya. #AbascalEnLaRevuelta — Eduard 🐺 (@illenial_edu) November 9, 2026

Espectacle dantesc. Broncano ha comès un error de càlcul dels perillosos. Abascal se l’ha menjat amb patates, l’ha deixat com un inútil a nivell polític, la cirereta son els vots que ha rascat Abascal d’aquesta opereta. Feijoo plora en una cantonada. #abascalenlarevuelta — Bernini Zoroastrista (@Bernini_Zast) November 9, 2026

Amb un feixista no s’hi dialoga. A un feixista se’l combat. De la forma que sigui. #abascalenlarevuelta — Guillem (@gvinolas) November 9, 2026

La despedida resumió perfectamente el desconcierto de toda la noche. Cuando Broncano le dijo que no le desearía suerte, el líder de Vox le devolvió la frase con una respuesta cargada de sorna: “Pues yo a ti sí, porque la necesitarás”. Y aún fue a hacer más daño cuando le dijo que, a veces, le sale “un punto de cómico” que, según él, Broncano “ha perdido” durante esa entrevista. La Revuelta no fue La Revuelta y su presentador, lejos de controlar el juego, acabó desbordado en un escenario que desde el mismo programa habían contribuido a construir.