David Broncano ha ofrecido la mano a los líderes de todos los partidos políticos para que acudan a La revuelta y sigan el ejemplo de Pedro Sánchez, Gabriel Rufián e Irene Montero… o, al menos, eso creemos todos. Los tres políticos de izquierdas se mostraron más que encantados, simpatiquísimos y han entrado al trapo en el juego del presentador. ¿Les ayudará esto a ganar votos? Quizás sí, así que los otros líderes están comenzando a llamar a la puerta de la cadena pública para poder sentarse en ese sofá tan cotizado. La última ha sido Míriam Nogueras, la candidata de Junts en Madrid, que se ha quedado con un palmo de narices porque el director de RTVE le ha dejado claro que esta invitación no se extiende a ella. Desde El Món nos hemos puesto en contacto con la cadena, que prefiere no hacer comentarios al respecto.

La política independentista ha ofrecido su versión en una intervención en El matí de Catalunya Ràdio, cuando ha confesado que se ofreció a ir con una negativa muy inesperada por respuesta: «Yo pensaba que estábamos invitados todos los candidatos, pero cuando hablé con el presidente de RTVE para decirle que estábamos encantados de ir y pasar un buen rato me dijeron que yo no iba a La Revuelta… así que no voy porque no me han querido«.

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Míriam Nogueras no está invitada a La Revuelta

«Yo creo que nos lo habríamos pasado bien», ha lamentado. David Broncano ha dicho públicamente -y también lo pone así en un post en Instagram- que todos los candidatos podían ir. Pues parece que era mentira: «A mí no me han invitado porque me han dicho que no voy. Evidentemente, yo me había sentido aludida cuando dijeron que podían ir todos los invitados. Pero no, me dijeron que no, que a mí no me querían«, ha dicho en antena.

Ante esto, Ricard Ustrell ha querido hacer la gracia y le ha preguntado si quería que le hiciera él las preguntas de dinero y sexo. Míriam Nogueras, claro, le ha dejado claro que no procedía: «No hace falta, no hace falta…«.

La líder de Junts en Madrid, Míriam Nogueras, no ha sido invitada a La revuelta

Una negativa que deja en mal lugar al programa de RTVE, que en cambio sí ha aceptado la presencia del líder de VOX. Hoy mismo se ha confirmado la entrevista a Santiago Abascal, que acudirá al plató de David Broncano el próximo lunes. ¿Él sí, pero Míriam Nogueras no? Curiosa la elección de este formato tan presuntamente gamberro.