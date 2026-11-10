La cabeza de lista de Junts per Catalunya para las elecciones españolas el 29-N, Míriam Nogueras, ha reaccionado con dureza a las justificaciones que ha dado el presidente de RTVE, José Pablo López, sobre la presencia de Santiago Abascal en La Revuelta, y ha acusado al espacio presentado por David Broncano, y a la televisión pública del Estado de censurar la presencia de la formación de Carles Puigdemont en este espacio. El enfrentamiento ocurre días después de que la misma dirigente de Junts denunciara públicamente que había sido vetada en el programa.

La polémica se ha originado a raíz de un mensaje de José Pablo López en el que defendía el papel de RTVE ante las críticas generadas por la participación del líder de Vox en el programa. Según el presidente del ente público, frente a escenarios complejos hay que actuar con prudencia: «Muchos diréis que bastaba con decirles que no. Pero en RTVE no regalamos excusas a nadie para denunciar censura ni creamos mártires en un teatro», ha argumentado López, admitiendo que el entorno quizás no fue «el escenario ideal para el talento» del presentador e invitando a la reflexión.

Asimismo, López ha reprochado la actitud de aquellos que aprovechan frases textuales como el «necesitarás suerte» pronunciado por Abascal para «quedarse en el oportunismo para linchar a David y a la televisión pública», mostrando su «apoyo total a David y a su equipo». La respuesta de la dirigente de Junts no se ha hecho esperar y ha desmontado directamente el discurso de la dirección de RTVE. «Faltas a la verdad, José Pablo. No invitáis a todos. Habéis dicho sí a Vox y no a Junts per Catalunya», ha replicado Nogueras en un mensaje directo al presidente de la corporación.

Faltas a la verdad, José Pablo. No invitáis a todos. Habéis dicho sí a Vox y no a @JuntsXCat. Habéis invitado al PSOE, a Frente Amplio, a ERC, a PP y a Podemos. Espero una rectificación, porque sino estaremos hablando de censura de un medio público que pagamos entre todos. — Miriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) 10 de noviembre de 2026

Nogueras pide una rectificación a RTVE

La líder de Junts en Madrid ha puesto de manifiesto el agravio comparativo que, a su entender, sufre su partido porque se ha invitado al cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, pero no a ella. En este sentido, Míriam Nogueras ha enumerado las fuerzas políticas que sí han tenido espacio en el programa de Broncano: «Habéis invitado al PSOE, Frente Amplio, ERC, PP y Podemos», ha remarcado para evidenciar la exclusión de Junts. Ante esta situación, Nogueras ha exigido una rectificación inmediata: «Espero una rectificación, porque si no estaremos hablando de censura de un medio público que pagamos entre todos», ha advertido la portavoz parlamentaria.