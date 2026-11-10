La cap de llista de Junts per Catalunya per a les eleccions espanyoles el 29-N, Míriam Nogueras, ha reaccionat amb duresa a les justificacions que ha donat el president de RTVE, José Pablo López, sobre la presència de Santiago Abascal a La Revuelta, i ha acusat l’espai presentat per David Broncano, i la televisió pública de l’Estat de censurar la presència de formació de Carles Puigdemont en aquest espai. La topada es produeix dies després que la mateixa dirigent juntaire denunciés públicament que havia estat vetada al programa.
La polèmica s’ha originat arran d’un missatge de José Pablo López en què defensava el paper de RTVE davant les crítiques generades per la participació del líder de Vox al programa. Segons el president de l’ens públic, enfront d’escenaris complexos cal actuar amb prudència: “Molts direu que n’hi havia prou dient-los que no. Però a RTVE no regalem excuses a ningú per denunciar censura ni creem màrtirs en un teatre”, ha argumentat López, admetent que l’entorn potser no va ser “l’escenari ideal per al talent” del presentador i convidant a la reflexió.
Així mateix, López ha retret l’actitud d’aquells que aprofiten frases textuals com el “necessitaràs sort” pronunciat per Abascal per “quedar-se en l’oportunisme per linxar en David i la televisió pública”, mostrant el seu “suport total a David i al seu equip”. La resposta de la dirigent de Junts no s’ha fet esperar i ha desmuntat directament el discurs de la direcció de RTVE. “Faltes a la veritat, José Pablo. No convideu tothom. Heu dit sí a Vox i no a Junts per Catalunya”, ha replicat Nogueras en un missatge directe al president de la corporació.
Faltes a la veritat, José Pablo. No convideu tothom. Heu dit sí a Vox i no a @JuntsXCat. Heu convidat al PSOE, a Frente Amplio, a ERC, a PP i a Podemos. Espero una rectificació, perquè sinó estarem parlant de censura d’un mitjà públic que paguem entre tots.— Miriam Nogueras 🎗 (@miriamnoguerasM) November 10, 2026
Nogueras demana una rectificació a RTVE
La cap de files de Junts a Madrid ha posat de manifest el greuge comparatiu que, al seu entendre, pateix el seu partit perquè s’ha convidat el cap de llista d’ERC, Gabriel Rufián, però no a ella. En aquest sentim Míriam Nogueras ha enumerat les forces polítiques que sí que han tingut espai al programa de Broncano: “Heu convidat el PSOE, Frente Amplio, ERC, PP i Podemos”, ha remarcat per evidenciar l’exclusió de Junts. Davant d’aquesta situació, Nogueras ha exigit una rectificació immediata: “Espero una rectificació, perquè si no estarem parlant de censura d’un mitjà públic que paguem entre tots”, ha advertit la portaveu parlamentària.