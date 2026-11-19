Vox no ha faltat a la seva tàctica habitual. La formació de Santiago Abascal ha reaccionat més enllà de la via estrictament política a l‘entrevista de Carles Puigdemont al diari El Mundo, amb què el líder de Junts ha sacsejat la campanya del 29-N. Vox ha presentat davant la fiscalia del Tribunal Suprem una denúncia, signada per la coordinadora nacional jurídica, Marta Castro, amb què sol·licita al ministeri fiscal que obri diligències d’investigació per “determinar l’abast jurídic del que es va pactar en la investidura del 2023 i si constitueix un delicte”.
La denúncia recull, amb la indicació d’un concretíssim minutatge, les manifestacions publicades en l’entrevista en què Puigdemont reconeix que es van assolir acords durant les negociacions per a la investidura que, segons Vox, serien “inassumibles per a qualsevol president del govern”, per la qual cosa entén que “caldrà explicar detalladament”. També insisteix, com a argument incriminatori, que José Luis Zapatero i Santos Cerdán van ser els encarregats dels compromisos adquirits en nom del PSOE, per tant, demanen que se’ls prengui declaració.
Totum revolutum
La formació embolica les afirmacions fetes en l’entrevista amb la situació del president espanyol en funcions i candidat del PSOE a tornar a ser inquilí de la Moncloa. L’escrit presentat, de 15 pàgines i al qual ha tingut accés El Món, assenyala els possibles delictes que s’haurien pogut cometre en les negociacions descrites, com ara suborn (articles 419, 420 i 424 del Codi penal), tràfic d’influències (articles 428 a 430 del Codi penal), malversació (articles 432 a 435 del Codi penal), prevaricació (article 404 del Codi penal), coaccions (article 172 del Codi penal), obstrucció a la justícia (article 464 del Codi penal), organització criminal (articles 570 bis a 570 quater del Codi penal) i traïció (articles 581 a 588 del Codi penal). Vox també reconeix en la seva denúncia que la sala penal del Tribunal Suprem va arxivar una querella presentada per l’acord de l’amnistia, però argumenta que hi ha noves dades que justificarien una nova investigació judicial.