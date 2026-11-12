Descubre el palacio septentrional de Portugal en un antiguo claustro con sala inspirada en la Alhambra

Cuando la mayoría de los viajeros desembarcan en Oporto, su rutina suele repetirse sin variaciones: pasear por la Ribeira, cruzar el puente de Dom Luís I y probar un vino dulce en las bodegas de Gaia. Sin embargo, a muy pocos metros del río Duero se esconde uno de los espacios más enigmáticos y fascinantes de Europa. Un recinto monumental que parece diseñado para acoger una dinastía real, pero que en realidad guarda el secreto mejor guardado de los comerciantes portugueses.

Foto: Jey0h (talk) / CC BY 3.0 / Wikimedia Commons

Se trata del Palácio da Bolsa, una estructura neoclásica impresionante que esconde en su interior una joya arquitectónica inimaginable. Hablamos de una sala privada que recrea con milimétrica precisión el esplendor de la Alhambra de Granada, forrada con kilogramos de oro y construida a lo largo de casi siete décadas. (Sí, nosotros también nos quedamos boquiabiertos al ver la belleza de este rincón). Al cruzar su umbral por primera vez, la sensación de retroceder en el tiempo y cambiar de continente es absolutamente abrumadora.

Un palacio sin reyes creado desde las cenizas de un convento

La historia de este lugar comenzó de la manera más dramática posible durante el siglo XIX. Un terrible incendio provocado por el asedio de la ciudad redujo a ruinas el antiguo convento de São Francisco, dejando en pie únicamente su iglesia gótica. Los comerciantes de la ciudad, que hasta entonces cerraban sus tratos financieros al aire libre y sin techo que los protegiera, vieron en aquella tragedia una oportunidad única. La reina María II les cedió los terrenos en el año 1842 y así arrancó una obra titánica que no se completaría definitivamente hasta 1909.

Para cubrir el antiguo claustro conventual, el arquitecto Tomás Soller diseñó el Pátio das Nações, una galería central coronada por una cúpula octogonal de hierro y vidrio que inunda todo el espacio de luz natural. Al levantar la vista, descubrimos los escudos pintados de veinte naciones con las que Portugal mantenía relaciones comerciales en aquella época de globalización temprana. Nosotros mismos pasamos un buen rato admirando cada uno de los detalles de esta estructura monumental que sirvió de parquet bursátil hasta los años noventa.

El engaño visual del estuco y la huella de Gustave Eiffel

Recorrer la planta noble del palacio es adentrarse en un juego constante de ilusiones ópticas y maestría artística. En la Sala de Asambleas Generales, por ejemplo, nuestros ojos nos juegan una trampa inolvidable: las paredes y el techo parecen de madera noble tallada con ornamentos dorados, pero en realidad se trata de estuco trabajado a mano con una pericia tan extrema que imita a la perfección el veteado de la madera de alta calidad.

Por otro lado, la huella de los grandes maestros europeos se respira en cada rincón del recinto. El mismo Gustave Eiffel dispone de un gabinete propio en estas dependencias, un espacio sobrio que rinde homenaje a su figura y a su trabajo en la ciudad, donde diseñó el famoso puente D. Maria Pia. Se dice que el ingeniero francés incluso instaló su despacho de trabajo dentro de estos muros mientras dirigía las obras de ingeniería civil más atrevidas de la época.

blockquote>Pasear por las salas del palacio exige mirar el techo a cada paso: el efecto visual del estuco que simula madera noble es tan perfecto que hay que acercarse mucho para creer que no es carpintería tradicional.

La sala árabe inspirada en la Alhambra que deja sin respiración

A pesar de la oferta de espacios monumentales, el verdadero plato fuerte de la visita se reserva para el final del recorrido. El Salón Árabe es una maravilla de estilo neoárabe diseñada por el arquitecto Gustavo Adolfo Gonçalves e Sousa, quien se inspiró directamente en los patios y salas del palacio nazarí de Granada. Los artesanos dedicaron dieciocho años vividos con una paciencia infinita (entre 1862 y 1880) a esculpir sus intrincados arabescos y motivos geométricos.

Para cubrir estas filigranas de yeso y madera como la caoba o el palo de rosa, se utilizaron cerca de 18 kilos de pan de oro. El resultado es una cámara de una opulencia dorada, azul y roja que hoy en día mantiene su función como salón de actos oficiales para jefes de Estado y grandes personalidades. Además, gracias a su acústica prodigiosa, el espacio acoge frecuentemente conciertos de música de cámara organizados con la Fundação Casa da Música, muchos de ellos gratuitos con inscripción previa.

Catacumbas, altares de oro y el despertar de un club privado

La experiencia no termina entre los muros de la sede comercial, ya que el entorno inmediato esconde sorpresas igualmente impactantes. Justo al lado se mantiene en pie la iglesia de São Francisco, un templo gótico por fuera que esconde en su interior una auténtica cueva de oro barroca y unas catacumbas subterráneas donde se puede contemplar un osario a través de un vidrio en el suelo. Lo sagrado y lo mercantil comparten así un mismo solar cargado de memoria.

Y por si eso fuera poco, en la misma línea de calle se encuentra la Feitoria Inglesa, el histórico club privado de los exportadores británicos de vino creado en 1790. Este espacio exclusivo ha decidido abrir sus puertas al público general por primera vez en sus 236 años de historia para ofrecer visitas y catas guiadas. Para rematar la jornada con buen gusto, el restaurante O Comercial, ubicado en el mismo palacio, permite disfrutar de un menú ejecutivo de alta cocina portuguesa con vistas directas a las bodegas de Gaia.

blockquote>Si tienes pensado visitar el Salón Árabe o hacer una cata en la Feitoria Inglesa, no lo dejes para el último momento: el aforo para los conciertos gratuitos y las nuevas visitas guiadas se agota con una velocidad pasmosa.

Optar por esta ruta alternativa al Oporto más tradicional es una de esas decisiones de viaje que marcan la diferencia entre un simple turista y un explorador astuto. Descubrir cómo la burguesía mercantil transformó las ruinas de un convento en un monumento nacional fascinante nos recuerda por qué esta ciudad nunca deja de sorprendernos. ¿Has preparado ya la maleta para comprobar si el oro de la cámara árabe brilla tanto como dicen?