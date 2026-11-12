Anthropic presenta dos modelos avanzados de IA con una diferencia clave: uno tiene acceso libre y otro restricciones

La carrera por la inteligencia artificial acaba de dar un giro definitivo que cambia completamente la manera en que interactuamos con el código y el análisis de datos. Cuando una tecnología es capaz de resolver problemas de alta complejidad, no todas sus herramientas deben estar al alcance de cualquier usuario. Anthropic acaba de lanzar al mercado dos nuevas versiones avanzadas de su tecnología, pero ha establecido una línea de separación muy clara que marcará el futuro inmediato del sector.

Se trata de Claude Fable 5.2 y Claude Mythos 5.2, dos herramientas diseñadas para tareas técnicas de un nivel extraordinario que generan respuestas hasta un 30% más rápido que sus predecesores. (Y sí, nosotros también nos hemos sorprendido al ver la diferencia de estrategia entre ambas). Aunque comparten exactamente el mismo modelo subyacente para procesar imágenes, programación y razonamiento, una de ellas se ha abierto al público general mientras que la otra requiere un proceso de acreditación estricto y restringido.

Las claves del modelo libre y su estructura de precios

La versión accesible, bautizada como Fable 5.2, se ha puesto a disposición de los usuarios a través de las plataformas principales y proveedores como Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure. No obstante, cabe tener en cuenta que disponer de un acceso generalizado no significa en absoluto que sea un servicio gratuito para todos. Para utilizarlo dentro de la plataforma Claude, es necesario contar con un plan de pago activo, ya que no se incluye en la modalidad Free, aunque la compañía ofrece condiciones especiales temporales para determinados suscriptores.

Para los desarrolladores que necesitan integrar esta herramienta directamente en sus proyectos, el costo de su API se ha fijado en ocho dólares por cada millón de tokens de entrada y 40 dólares por cada millón de tokens de salida. Este precio permite acceder a un potencial de cálculo imprescindible para proyectos complejos sin necesidad de pasar por un proceso de verificación previa. Es la gran apuesta para democratizar la alta tecnología manteniendo ciertos filtros básicos de seguridad.

Aun así, esta versión de acceso general incluye filtros diseñados específicamente para bloquear acciones consideradas de alto riesgo. Entre sus funciones no se encuentran herramientas para generar código que explote vulnerabilidades informáticas ni la posibilidad de realizar ciertas investigaciones biológicas complejas. Anthropic ha preferido colocar una barrera de protección antes de permitir que el modelo llegue a millones de pantallas sin ninguna supervisión.

El filtro de seguridad para la versión restringida

Aquí es donde entra en juego la segunda variante, Mythos 5.2, una versión que utiliza el mismo cerebro digital pero sin aplicar algunas de estas barreras de protección. Para acceder no basta con pagar una suscripción o contratar su API desde un perfil privado. Esta herramienta se ha reservado exclusivamente para profesionales y organizaciones que superen un riguroso filtro de identificación y acreditación previa para trabajar en campos como la ciberseguridad o la biomedicina.

Los usuarios interesados deben tramitar su solicitud a través de programas específicos llamados Cyber Verification y Life Sciences Verification, aunque presentar el formulario no garantiza en absoluto la aprobación final. Existe también una vía alternativa para los clientes de Claude Enterprise mediante la funcionalidad Claude Security, la cual permite utilizar Mythos para analizar código de empresa sin que esto implique disponer del modelo de manera totalmente libre.

Tener la misma capacidad de cálculo no implica tener las mismas herramientas: la diferencia real entre modelos no está en su inteligencia, sino en las barreras de seguridad que se aplican.

Experimentos extremadamente complejos y resultados científicos

Para demostrar hasta dónde puede llegar la capacidad de esta tecnología, Anthropic ha sometido el modelo Fable 5.2 a pruebas de trabajo continuado durante varios días seguidos. En uno de sus experimentos más destacados, la inteligencia artificial logró coordinar más de 1.000 subagentes de manera simultánea durante un período de ocho días completos. El objetivo de esta tarea masiva fue desarrollar un prototipo de sistema operativo capaz de arrancar en un ordenador portátil.

Pero los retos técnicos no se detienen en la creación de software. El modelo también logró resolver dos problemas abiertos de física teórica relacionados con los agujeros negros, unos resultados que ya se han recogido en dos prepublicaciones científicas. Aunque cabe recordar que estos trabajos no han pasado por la revisión por pares indispensable en el mundo académico, el hecho supone una demostración de fuerza sin precedentes en nuestro entorno digital.

La posición en los índices de rendimiento independientes

Más allá de los experimentos de la propia empresa, las evaluaciones externas confirman el potencial de esta nueva arquitectura de cálculo. Según el índice v2.2 elaborado por la plataforma independiente Vals AI, el modelo Fable 5.2 se ha situado en la primera posición de un total de 36 modelos analizados, consiguiendo una puntuación del 71,31%. Esta cifra lo coloca ligeramente por encima de Claude Sonnet 5.5, que registra un 70,85%, y de Gemini 4 Carbon, que se queda en un 70,45%.

Este test de referencia evalúa tareas profesionales de programación, finanzas, derecho y fiscalidad, ponderadas según el impacto real que tienen en la economía de los Estados Unidos. A pesar de que las diferencias porcentuales entre los primeros lugares son realmente ajustadas y no demuestran una superioridad absoluta en todos los campos, sí confirman que estamos ante una solución de alto nivel para el sector profesional y corporativo.

La vertiginosa carrera por liderar el análisis de datos demuestra que la verdadera clave ya no es solo ir más rápido, sino saber qué uso permitido tiene cada herramienta.

Un nuevo paradigma para el futuro de la tecnología

Este doble lanzamiento demuestra una decisión estratégica que va mucho más allá de la simple velocidad o del rendimiento bruto del ordenador. Anthropic ha escogido ofrecer condiciones de uso completamente diferentes para una misma tecnología en función de los riesgos potenciales que se asocian a cada aplicación. Es la manera más eficaz de permitir el acceso a funciones avanzadas sin abrir la puerta de par en par a posibles usuarios que busquen cometer un error o un abuso.

No obstante, la misma compañía ha reconocido que las evaluaciones de seguridad previas al lanzamiento nunca pueden anticipar todos los fallos que puedan surgir en la práctica diaria. Ahora el reto de la industria será comprobar si estos filtros logran proteger nuestra red sin limitar el trabajo de los investigadores legítimos. ¿Logrará este sistema de verificación convertirse en el nuevo estándar de seguridad para todas las plataformas que están por llegar?