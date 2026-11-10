Así viven los centenarios según Dan Buettner: no hacen ejercicio, sino que sus desplazamientos cotidianos son pequeños paseos

Seguramente has pensado más de una vez que para llegar a una edad avanzada con buena salud es necesario pasar horas encerradas en un gimnasio o seguir rutinas de entrenamiento extremadamente duras. La idea de que sufrir con pesas o correr sin parar es el único camino hacia la longevidad está tan arraigada en nuestro día a día que nos hace olvidar otras realidades. (Sí, nosotros también nos sentimos culpables cuando pasamos semanas sin pisar un centro deportivo).

Pero la realidad que describen los expertos en este campo es muy diferente de lo que dictan las modas actuales de fitness. Después de más de dos décadas de investigación sobre las llamadas Zonas Azules, el conocido investigador Dan Buettner ha demostrado que el secreto para vivir más años no depende de planificar entrenamientos complejos. De hecho, las regiones del planeta con mayor concentración de personas centenarias comparten un patrón de movimiento totalmente diferente y mucho más natural de lo que imaginamos.

El secreto no está en el gimnasio sino en la manera de vivir el día a día

Las comunidades estudiadas por Buettner en territorios como Japón, Italia, Costa Rica, Grecia y Estados Unidos tienen una característica común que llama la atención de cualquier especialista en salud. La gente que más vive no hace ejercicio de manera estructurada, sino que vive en entornos donde cada pequeño desplazamiento se convierte en un paseo obligatorio. (Una manera de vivir que parece prácticamente imposible en las grandes ciudades modernas).

La gente que más vive se mueve de forma natural y consigue hacer entre 10,000 y 12,000 pasos al día sin darse cuenta.

Gracias a este estilo de vida activo de forma constante, estas personas logran moverse de manera habitual alcanzando cifras muy altas de pasos cada jornada. Para el investigador, caminar representa uno de los hábitos más eficaces para cuidar el cuerpo, hasta el punto de asegurar que un paseo diario aporta aproximadamente el noventa por ciento de los beneficios que se consiguen entrenando para una maratón. La clave no es buscar el esfuerzo puntual de alta intensidad, sino lograr que el organismo permanezca activo durante toda la jornada.

Actividades cotidianas que sustituyen el entrenamiento tradicional

Entre las recomendaciones que surgen de estos estudios destaca poderosamente la práctica de la jardinería, una actividad muy presente en el día a día de las poblaciones más longevas del mundo. Cuidar un huerto o un jardín obliga al cuerpo a realizar movimientos variados como agacharse, levantarse, estirarse, cargar pequeños pesos y caminar con mucha frecuencia. Todo esto favorece la movilidad articular y muscular sin necesidad de pisar ninguna instalación deportiva especializada.

Además, este tipo de tareas domésticas y exteriores ayudan a reducir los niveles de estrés y fomentan el contacto directo con productos frescos y naturales. Según las observaciones recogidas por Dan Buettner, crear un entorno que invite a moverse de forma espontánea es mucho más decisivo que encontrar el entrenamiento perfecto. El objetivo final es integrar el movimiento dentro de nuestras rutinas habituales sin que suponga un sacrificio mental ni una carga horaria.

La importancia de combinar el movimiento con una buena alimentación

Aunque la actividad física constante tiene un peso enorme, las investigaciones sobre las llamadas Zonas Azules demuestran que la dieta juega un papel igualmente fundamental para conseguir una esperanza de vida tan elevada. Según apunta el investigador, las legumbres constituyen la base absoluta de cualquier alimentación orientada a la longevidad, acompañadas siempre por cereales integrales, verduras, hortalizas, tubérculos y frutos secos.

Este patrón alimentario basado principalmente en productos vegetales poco procesados, combinado con un estilo de vida donde el cuerpo no para quieto de manera natural, conforma la fórmula de estos territorios únicos. Al final, se trata de simplificar nuestras exigencias y mirar hacia modelos de vida menos artificiales. ¿Cambiarás tu manera de desplazarte a partir de mañana mismo?