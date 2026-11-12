Arqueólogos encuentran en Turquía una huella de perro de hace 4,000 años oculta entre ruinas

Un simple paseo puede dejar una huella que dura miles de años sin que nadie lo llegue a sospechar. Hace unos 4,000 años, un animal caminó sobre un ladrillo de barro que aún estaba húmedo en un asentamiento de la antigua Anatolia, en la actual Turquía. Ese pequeño accidente se ha convertido con el paso del tiempo en un testimonio arqueológico tan inesperado como fascinante para la ciencia.

El hallazgo se ha producido en el yacimiento de Tavşanlı Höyük gracias al trabajo de un equipo de la Universidad de Bilecik Şeyh Edebali. La pieza conserva claramente la impresión de cuatro almohadillas digitales que permiten reconocer la huella de un perro de la Edad del Bronce que pasó por allí justo antes de que el material se secara al sol.

No hablamos de una obra de arte ni de una inscripción funeraria diseñada para perdurar en la historia. Durante ese periodo, los habitantes de esta zona de Turquía construían buena parte de sus viviendas con adobe, una mezcla muy básica de tierra, agua y paja que se preparaba en moldes. (Sí, nosotros también alucinamos pensando en cómo una distracción cotidiana puede cruzar los siglos).

La historia no solo se escribe con grandes batallas y monumentos, sino con las huellas de un simple perro que caminaba por el barro hace cuatro milenios.

En algún momento de ese proceso de fabricación, el perro atravesó la zona de trabajo y apoyó la pata donde no debía. La marca quedó fijada para siempre cuando el barro se endureció, y poco después el bloque se utilizó para levantar una pared que acabaría formando parte de una casa.

La destrucción que salvó la memoria

La ironía de la historia es que esa vivienda terminó siendo destruida por un incendio violento hacia el 1700 a. C., un ataque que dejó atrás restos de armas como puntas de lanza y flechas. Esta destrucción tan drástica, lejos de borrar todo rastro, hizo que los materiales quedaran sepultados y protegidos bajo los escombros hasta que los arqueólogos los han recuperado en nuestra época.

El yacimiento tiene una trayectoria muy larga que se remonta unos 8,000 años atrás, con diferentes etapas de ocupación humana. Pero mientras que las armas y los edificios quemados hablan de conflictos y episodios dramáticos para la población, la huella del perro ofrece una ventana totalmente diferente hacia la vida cotidiana de aquellos habitantes de la antigüedad.

El director de las excavaciones, Erkan Fidan, ha encabezado estos trabajos que han permitido sacar a la luz la pieza. La importancia del descubrimiento no radica tanto en una supuesta antigüedad extrema de la marca, sino en la capacidad de conectar directamente la presencia de un animal con los espacios domésticos de una comunidad olvidada.

Un vínculo que viene de muy lejos

La relación entre los humanos y estos animales comenzó mucho antes de que se levantaran las primeras ciudades en la región de Anatolia. Investigaciones recientes publicadas en la revista Nature a principios de 2026 han aportado datos genéticos clave sobre la domesticación, identificando restos de perros de casi 15,800 años de antigüedad en el yacimiento turco de Pınarbaşı.

Esos descubrimientos anteriores ya habían demostrado que la presencia de perros domesticados se remontaba a milenios antes de que naciera la propia agricultura. En yacimientos neolíticos como Boncuklu se han localizado incluso enterramientos de cachorros junto a personas, revelando una conexión muy estrecha que iba mucho más allá de la simple vigilancia o de las tareas de caza.

Aun así, resulta imposible determinar con exactitud si el perro que pisó el ladrillo en Tavşanlı Höyük vivía con una familia o simplemente rondaba por el campamento de manera libre. La ciencia tampoco puede aclarar cuál era el trato exacto que recibían estos animales en el seno de la sociedad de la Edad del Bronce.

Otros rincones del planeta guardan testimonios similares, como las huellas de cánidos documentadas en una cueva del noroeste de Italia con unos 14,400 años de antigüedad. La diferencia principal radica en el hecho de que el caso turco sitúa al animal directamente en el corazón de una estructura habitada, formando parte de los materiales de construcción.

La investigación continúa abierta y el yacimiento aún guarda muchos secretos bajo tierra en la búsqueda de nuevas respuestas. Si te apasiona cómo la historia nos sacude con detalles tan pequeños, recuerda revisar nuestras próximas actualizaciones antes de que la ciencia nos sorprenda con otro giro inesperado.