Seis destinos ideales para una escapada en familia y vivir la Navidad

Cuando llega el mes de diciembre y planeamos una escapada con los más pequeños de casa, elegir el destino se convierte en todo un reto. Nos apetece disfrutar de las luces, los mercadillos y ese ambiente que hace tan especiales estas fechas, pero también necesitamos que ellos encuentren planes a su medida. En nuestro hogar siempre buscamos ese equilibrio: propuestas que los ilusionen y que nos permitan disfrutar a todos, sin renunciar a la magia navideña.

Por suerte, el calendario nos ofrece la excusa perfecta para hacer las maletas y descubrir lugares que parecen sacados de un cuento de hadas (sí, nosotros también alucinamos con la cantidad de opciones que hay). La clave no es solo llenar la agenda de actividades, sino acertar con un lugar que combine la ilusión de los niños con momentos de descanso para nuestro bolsillo y nuestra paciencia.

La magia de Alsacia y el sueño de Colmar

Uno de los rincones más fascinantes para vivir esta época del año se encuentra en Colmar, donde la navidad se manifiesta en todo su esplendor. Esta ciudad se transforma en un escenario de película con sus características casas con entramado de madera, canales y plazas iluminadas al caer la tarde. Pero el verdadero secreto para los visitantes que viajan con niños se encuentra concretamente en el mercado de Petite Venise.

Allí tienen la oportunidad de subir a un carrusel, pasear entre casetas de colores y dejar su carta a Papá Noel en un buzón gigante. La edición de este año se celebra del 23 de noviembre al 29 de diciembre, con el mercado gourmet y algunas atracciones disponibles hasta enero. Una solución ideal para combinar un ambiente de cuento, paseos inolvidables y caprichos gastronómicos que gustarán a toda la familia.

Elegir un destino navideño con niños no significa renunciar a la tranquilidad; se trata de encontrar el punto exacto donde su ilusión se conecte con nuestro gasto controlado.

Más allá de las fronteras cercanas, muchos viajeros buscan auténticas aventuras blancas que requieren una planificación previa considerable. Conocida mundialmente por albergar la residencia oficial de Santa Claus, la región de Rovaniemi, en el norte de Finlandia, ofrece una experiencia que se recuerda toda la vida. Visitar su oficina, cruzar la línea del Círculo Polar Ártico y enviar postales con un sello especial se ha convertido en un error evitable solo si se olvida la ropa térmica necesaria.

Aventuras en la nieve y parques temáticos

Si preferimos cambiar los aviones por una expedición más cercana, el Pirineo aragonés esconde propuestas sorprendentes para estas fechas señaladas. La iniciativa llamada En busca del Yeti, en Villanúa, invita a cambiar los tradicionales paseos entre luces por una auténtica aventura en la nieve. Se trata de buscar huellas, deslizarse en trineo, construir muñecos de agua e iglús y participar en talleres y cuentacuentos diseñados para diferentes edades.

Esta alternativa reúne cuatro días y tres noches con excursiones guiadas y una celebración especial para despedir el año en plena naturaleza. Conviene consultar fechas y plazas antes de organizar el viaje para evitar un susto de última hora con la disponibilidad. Al final, este tipo de escapadas demuestran que no hace falta irse muy lejos para encontrar una alternativa que rompa con la rutina de la ciudad.

Para los amantes de la fantasía más reconocida, Disneyland Paris transforma completamente su espacio con decoraciones, un árbol iluminado, música festiva y la tradicional cabalgata de Mickey y sus amigos. Durante la temporada de Navidad Encantada Disney, que este año se extiende hasta el 6 de enero, se incorpora además el ambiente invernal de Arendelle, el famoso mundo de Frozen. Una opción imprescindible para dejarse llevar por la magia colectiva sin perder un solo detalle.

Tradiciones urbanas y parques centenarios

Si lo que buscamos es una gran capital europea con tradición propia, Copenhague merece una atención especial gracias a su emblemático parque de atracciones Tivoli. Sus jardines se llenan de luces, lugares decorados y árboles que crean una atmósfera de cuento perfecta para grandes y pequeños. La visita combina un mercadillo tradicional con la diversión de atracciones como el tren de los elfos y el carrusel del bosque, además de la posibilidad de visitar a Papá Noel en su casa encantada.

Esta temporada de Navidad se extiende hasta el 3 de enero, convirtiéndose en una excusa perfecta para descubrir la capital danesa durante los meses más fríos del año. Cerca de nosotros, ciudades como Vigo también se han convertido en referentes obligatorios gracias a una decoración monumental que llena de luz y color cada rincón comercial. Sus figuras luminosas y arcos gigantes invitan a organizar una ruta a ritmo propio, huyendo de las aglomeraciones en una sola tarde.

Al final, viajar en Navidad con niños nos da la oportunidad de sumar recuerdos imborrables en unas fechas que ya llevan de por sí la ilusión de serie. No es necesario llenar cada minuto con actividades complejas ni gastar una fortuna en trayectos imposibles. ¿Ya sabes cuál de estas opciones encaja mejor con el ritmo de tu hogar para las próximas vacaciones?