Un edificio en Londres actuaba como un espejo cóncavo y derretía los coches aparcados en la calle

Corría el año 2013 cuando el propietario de un Jaguar se quejó de una situación insólita en pleno centro de Londres. Su vehículo se había deformado después de dejarlo aparcado en Eastcheap, muy cerca de Fenchurch Street. (Sí, nosotros también miramos dos veces la pantalla al leerlo). Con el tiempo, muchos otros conductores comenzaron a protestar por el mismo motivo, viendo cómo sus coches sufrían daños inexplicables en la calle.

Este fenómeno no solo afectaba a la chapa y los retrovisores de los automóviles estacionados en la zona. A la preocupación de los conductores se sumaron los propietarios de una peluquería local, que alertaron de otra anomalía mucho más peligrosa. El felpudo de su establecimiento había ardido repentinamente sin causa aparente, encendiendo todas las alarmas sobre lo que realmente estaba ocurriendo en ese punto del distrito financiero.

Pensábamos que solo era una cuestión de estética urbana, pero la física demostró que teníamos un espejo gigante concentrando la luz solar en la calle.

Las autoridades tampoco tardaron mucho en comprobar que todos los caminos llevaban al mismo lugar. Un edificio ubicado en el número 20 de Fenchurch Street estaba actuando literalmente como un espejo cóncavo gigante. El bloque, conocido popularmente como walkie-talkie por su peculiar aspecto similar a estos dispositivos, cuenta con una gran superficie reflectante de formas curvas que concentra y desvía mucha energía térmica hacia la vía pública.

Cuando la arquitectura moderna se convierte en un peligro

Estéticamente puede gustar más o menos, pero el problema no era de gustos, sino puramente físico. La superficie reflejaba una cantidad enorme de luz y la concentraba directamente en un punto situado en la calle de enfrente. (Un error de cálculo que costó muy caro a más de un ciudadano). Aquella luz solar concentrada estaba quemando los coches y había hecho arder la alfombra de los peluqueros con una facilidad aterradora.

De hecho, para comprobar si realmente la culpa era del edificio, se realizó una prueba tan absurda como real. Se intentó freír un huevo con el calor reflejado por su fatídica estructura. El resultado no dejó lugar a dudas: el huevo se cocinó a la perfección gracias a una luminosidad que llegaba a ser hasta seis veces mayor que en otros puntos de la capital británica, según la investigación realizada por periodistas del medio City AM.

Lógicamente, todas las quejas y reclamaciones se transmitieron rápidamente al creador de la obra. El arquitecto uruguayo Rafael Viñoly ya había sufrido un problema previo de sobrecalentamiento con otra de sus creaciones mucho tiempo antes. Sucedió en el año 2010, cuando a un hombre se le quemó el pelo mientras tomaba el sol en la piscina de un hotel de Las Vegas que llevaba su firma.

Una decisión económica con consecuencias térmicas

Aquella experiencia previa en Nevada ya había dejado huella, con otros huéspedes reportando un calor insoportable y daños materiales en vasos, butacas y otros utensilios que habían acabado totalmente quemados. En el caso inglés, el arquitecto señaló que había previsto perfectamente lo que podía llegar a pasar, motivo por el cual añadió al proyecto original unos paneles de protección específicos.

Quería evitar a toda costa una repetición del desastre de Las Vegas, pero según las declaraciones del propio Viñoly, los promotores del edificio habían decidido eliminar estos elementos a última hora para abaratar costos. Un ahorro mal entendido que terminó pasando factura a la seguridad pública y a los vehículos de los vecinos.

Una vez los coches comenzaron a derretirse, estaba más que claro que recortar en el presupuesto inicial no había sido una buena idea. Por esta razón, después de todos los incidentes registrados, finalmente se añadieron los paneles que el arquitecto había proyectado desde el primer momento. Primero se colocaron unos paneles temporales, más rápidos de construir para acabar lo antes posible con el problema, y después se instaló una protección permanente que aún hoy sigue protegiendo la calle.

La simulación que demuestra el peligro real

Pudo haber sido aún mucho peor si las condiciones meteorológicas hubieran sido diferentes. Unos años después, en 2017, unos científicos simularon de manera digital lo que ocurrió con el famoso edificio de Londres. Comprobaron que en los puntos donde se reflejaba la luz procedente de la torre, el flujo de calor era entre 10 y 15 veces mayor que cuando se reflejaba la luz solar de manera directa.

En tan solo una hora, la temperatura subía por encima del punto de fusión del plástico. Este era el motivo real por el que eran las piezas de este material las que se estaban derritiendo y deformando en los vehículos aparcados. Lo más curioso de aquella simulación es que también se tuvo en cuenta el clima típico de la ciudad, y se vio que si todo hubiese pasado en una zona mucho menos nubosa, las consecuencias se habrían convertido en un auténtico riesgo letal.

Dentro de todo el mal menor, la factura quedó en unos cuantos coches por arreglar y la compra de una alfombra nueva para el negocio afectado. (Una anécdota que nos recuerda que la física a veces supera cualquier ficción). ¿Cuántas sorpresas más nos reserva la moderna arquitectura urbana cuando el sol decide colocarse exactamente donde no debe?