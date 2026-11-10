Científicos analizan el ADN de un hombre enterrado en un barco hace 1.600 años en Alemania y encuentran una cepa inédita de lepra

El pasado esconde secretos que la tierra puede guardar durante milenios sin que nadie imagine la magnitud del hallazgo. (Sí, nosotros también alucinamos con lo que la ciencia puede sacar a la luz hoy en día). Las excavaciones arqueológicas nos regalan de vez en cuando relatos que parecen sacados de una película de ciencia ficción, pero que pertenecen estrictamente a nuestra historia más remota y fascinante.

Un equipo de científicos de la Universidad de Kiel ha analizado el ADN de un hombre enterrado hace unos 1.600 años en el yacimiento de Fallward, situado entre los ríos Elba y Weser en el norte de Alemania. El cadáver apareció dentro de una embarcación de madera de más de cuatro metros de longitud, acompañado de objetos extraordinarios que demuestran su posición destacada. Sin embargo, la auténtica sorpresa no estaba entre el ajuar funerario, sino directamente en el material genético del difunto.

El cadáver descansaba dentro de una embarcación de roble y ocultaba en su propio ADN una cepa bacteriana inédita en la región.

Los investigadores han identificado en los restos material genético de Mycobacterium leprae, la conocida bacteria responsable de la lepra. Este microorganismo pertenece a una antigua rama evolutiva que hasta ahora no se había documentado nunca en esta región europea. El descubrimiento se ha publicado recientemente en la revista científica iScience, combinando arqueología, paleogenómica y la historia de las enfermedades para reconstruir una biografía única.

Un entierro excepcional en las marismas costeras

El yacimiento de Fallward corresponde a un antiguo asentamiento establecido sobre elevaciones artificiales en las marismas costeras del noroeste alemán. Estas plataformas protegían las viviendas frente a las inundaciones y permitieron a la comunidad prosperar durante siglos antes de desaparecer hacia finales del siglo V. Durante las excavaciones realizadas en la década de 1990 se localizó un cementerio con aproximadamente 200 cremaciones y 60 enterramientos. La condición de la arcilla permanentemente húmeda conservó materiales orgánicos que normalmente se pierden, incluidos objetos de madera.

Entre todas las sepulturas destacaba la número 265, donde el hombre fue depositado sobre una estera de juncos en el interior de una barca de roble cubierta por una estructura de tablones. Lo acompañaban una silla tallada en un tronco de aliso como posible símbolo de autoridad, un taburete de arce decorado con una escena de caza y una inscripción rúnica. También se recuperaron un tablero de juego, una vasija cerámica, una palangana de bronce y un cinturón militar de tradición tardo-romana que evidenciaba señales de uso cotidiano.

El nuevo estudio analizó muestras óseas de once individuos del cementerio, pero solo tres proporcionaron suficiente ADN humano para comparar poblaciones. Dos individuos mostraron afinidades con grupos de la Edad del Hierro del noroeste europeo y con poblaciones anglosajonas tempranas de Inglaterra. En cambio, el perfil genético del protagonista de la barca lo acercó a poblaciones antiguas de regiones situadas en las actuales Croacia, Eslovenia, Hungría y Serbia, a más de 1.400 kilómetros al sureste del lugar del entierro.

La huella bacteriana y las conexiones de la época

El análisis demostró que el genoma bacteriano de la lepra estaba considerablemente mejor conservado que el propio ADN humano del difunto. La comparación con otras cepas reveló que pertenecía a la rama filogenética 4, ocupando una posición temprana dentro de su evolución conocida. Curiosamente, los huesos de este hombre no mostraban las lesiones típicas de la enfermedad, lo cual deja abierta la posibilidad de que la infección no hubiera desarrollado manifestaciones óseas o que afectara solo los tejidos blandos.

La presencia del cinturón militar de inspiración romana y las similitudes genéticas con regiones lejanas plantean escenarios apasionantes sobre la movilidad humana en el siglo V. Los investigadores contemplan la posibilidad de que hubiera servido como foederatus, un guerrero integrado en las fuerzas romanas mediante acuerdos militares, o bien que participara en intercambios comerciales. Además, los huesos de sus brazos mostraban un desarrollo muscular notable y se encontraron espinas de pescado y una pequeña caja con forma de ave acuática.

Todos estos elementos constatan una estrecha relación con la navegación y la pesca en un momento de transformación profunda de las fronteras y desplazamientos de población en Europa. Aunque las limitaciones técnicas del ADN no permiten confirmar con exactitud su procedencia geográfica, la ciencia ha demostrado cómo coexistían tradiciones locales y conexiones de largo alcance. La recolección de estos indicios nos recuerda que el pasado siempre guarda giros inesperados bajo nuestros pies. (Seguro que vuelves a mirar con otros ojos cualquier paseo por el campo, ¿verdad?).