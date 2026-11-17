Manifest del Partit dels Socialites de Catalunya (PSC) per a les eleccions al Congrés del 29-N. Un document que té el rol de programa electoral dels socialistes però que enllaça a través d’un codi QR directament al programa del PSOE. De fet, el manifest, de vuit pàgines i al qual ha tingut accés El Món, simplifica les apostes del PSC per a Catalunya, recupera el concepte de “catalanisme” i presumeix de fets com ara “el traspàs de Rodalies”, el català és al Congrés, i el nou model de finançament que és “sobre la taula”. De fet, ho descriu com “avenços reals, que donen a Catalunya més capacitat per decidir i gestionar”. “Quan el PSC té força, Catalunya guanya”, assegura el document. Tot en una de les pitjors crisis del servei de Rodalies dels darrers deu anys.
En definitiva, el PSC, que té el ministre Jordi Hereu com a cap de lista a Barcelona i Catalunya, insisteix en la idea que Catalunya serà “decisiva” en els comicis del 29-N per aturar la dreta i l’extrema dreta. “El catalanisme que suma és el que aconsegueix resultats”, argumenta el manifest. En aquest sentit, es vanten que “amb els governs socialistes s’ha recuperat la normalitat institucional entre Catalunya i Espanya i s’ha canviat el bloqueig per cooperació, l’enfrontament per diàleg i la desídia per lleialtat”. “El PSC aporta a l’Espanya plural la seva tradició catalanista, socialdemòcrata i federalista”, afegeix. Fins i tot, arriben a proposar una “reforma constitucional”. Tot plegat amb una crida general a la mobilització del vot progressista de Catalunya.
Espanya plural, reforma constitucional
Segons el manifest, el PSC assenyala que “vol una Espanya que reconegui la seva diversitat, on les decisions es comparteixin i Catalunya hi participi amb veu pròpia”. D’aquí que els socialistes tornin a brandar la idea del federalisme, que defineixen com una fórmula política on “l’Estat és més fort quan les comunitats autònomes i els ajuntaments poden respondre a la ciutadania”. I afegeixen que “cooperar serveix per garantir drets comuns i gestionar els serveis a prop de la gent” i que “l’autogovern requereix competències i recursos, però també responsabilitat per exercir-lo”. D’aquí que defensin “una reforma constitucional que consolidi aquesta orientació social i federal”. Per això, remarquen la defensa de “l’ús de les llengües oficials de les comunitats autònomes en l’activitat ordinària dels poders públics” i que continuaran “treballant pel reconeixement del català, l’euskera i el gallec davant les institucions europees”, en contraposició de les polítiques anticatalanes de PP i Vox al País Valencià o les Illes.
“Volem culminar el traspàs de Rodalies perquè el servei sigui fiable, segur i de qualitat per a tothom qui hi viatja”, aposten. “El nou model, amb més capacitat de decisió de la Generalitat, un nou contracte programa i una empresa mixta, s’ha de traduir en més inversió, trens renovats, millor manteniment i una gestió més propera”, insisteixen. Com que amb els trens no en tenen prou, però, també hi sumen a la llista “fer realitat l’ampliació de l’aeroport del Prat, pactada entre la Generalitat, l’Estat i Aena, com una infraestructura clau per connectar Catalunya amb el món i generar ocupació de qualitat, tot fent-la compatible amb la protecció dels espais naturals“. Per altra banda, el PSC que crida constantment a la mobilització, inclou en la llista de compromisos electorals “la condonació del deute autonòmic vinculat al FLA i que les inversions compromeses es planifiquin, s’executin i tinguin un seguiment públic”.