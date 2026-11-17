Dani Alves i Joana Sanz han iniciat el procés de divorci després d’uns anys de relació molt tempestuosos. La model canària va quedar-se al seu costat quan van empresonar-lo, sorprenentment, i va donar-li el seu suport enmig de l’escàndol que va provocar que una noia de 23 anys el denunciés per agredir-la sexualment en una discoteca de la zona alta de Barcelona. En el programa del cor de TVE han assegurat que el motiu principal d’aquesta separació seria el gir religiós que ha donat el brasiler. Que l’exfutbolista hagi dit que només Jesús li ha donat amor recentment ha fet esclatar la seva exdona.
En el text, Dani Alves explica com el seu pas per la presó va suposar un abans i un després en la seva vida i assegura que va ser precisament entre reixes on va trobar Jesús i, amb ell, una llibertat que fins aleshores no havia experimentat. Un relat que no ha agradat gens a Joana Sanz, que ha volgut recordar-li que ella també va ser al seu costat quan bona part del seu entorn li va girar l’esquena: “Quin desvergonyiment, el teu, de dir públicament que l’única que va quedar-se va ser Jesús“, engega.
Profundament decebuda per la manera com el seu exmarit ha explicat aquella etapa, no ha dubtat en carregar contra ell en una resposta que també ha compartit a través de les seves històries d’Instagram. La model assegura que va deixar el seu propi dolor en un segon pla perquè considerava que ell estava passant per una situació encara pitjor: “Em vaig quedar amb el meu dolor reprimit perquè vaig considerar que tu estaves en una situació pitjor i no era capaç de negar-te aquell alè de tranquil·litat que et donava quan t’agafava les trucades. Et vaig visitar tot i trobar-me a l’altra punta del món i haver de lidiar amb el focus mediàtic de titulars que no em corresponien”, recrimina.
Joana Sanz carrega contra Dani Alves, a qui acusa de ser un desagraït
A més, Joana Sanz retreu a l’exfutbolista que també va renunciar a passar dates assenyalades amb la seva família per estar al seu costat: “Et vaig acompanyar per Nadal, tot i poder passar-lo amb la meva família. Vaig gastar els meus diners per pagar els teus comptes i els teus deutes”, afegeix amb mala llet.
I és que la model també ha volgut recuperar alguns dels moments més dolorosos de la seva relació i assegura que, malgrat tot el que va fer per ell, Dani Alves li hauria demanat que s’espavilés tota sola: “Tot això després que em fessis merda i, a sobre, em diguessis que m’espavilés tota sola“, denuncia. “Tu em vas fer fora i em vas apartar per posar-te a tu mateix per davant, quan eres l’última persona del planeta que hauria d’haver rebut suport o bondat”, continua el comunicat.
En l’última part del seu escrit, Joana Sanz insisteix en el fet que va continuar al costat del brasiler quan altres persones del seu entorn van desaparèixer. La canària considera especialment injust que ara ell parli públicament de solitud i de com va trobar en la fe el seu principal suport, sense reconèixer tot el que ella va fer per ell: “Tots aquells a qui mantenies et van girar l’esquena, i a mi, que ni tan sols em vas haver de pagar mai un vol per anar-te a visitar, em recompenses amb aquesta ingratitud en públic. Vaig trigar a adonar-me’n, però més val tard que mai“, conclou.
Dani Alves, mentrestant, continua aplaudint públicament la pau que li ha donat Jesús: “Vaig viure 40 anys pres, però va ser a la presó on veritablement vaig ser alliberat. Vaig passar 40 anys encadenat al pecat, als meus errors, a les meves decisions i a una vida que, per fora, podia semblar lliure, però que per dins tenia cadenes. I va ser precisament a la presó on vaig conèixer Jesús. Jesús va trencar les cadenes que ningú no podia veure”.
Davant d’això, la model reacciona amb un vídeo que evidencia encara més el seu enuig: “També venem l’armari de l’exmarit, que el canviarem per un armari per a Julieta“. La filla que tenen en comú, que acaba de celebrar el seu primer aniversari, patirà des del mig un divorci que sembla que serà complicat.