La defensa de Dani Alves torna a demanar la seva llibertat amb vídeos

La defensa de Dani Alves va sol·licitar aquest dijous davant el jutjat d’instrucció número 15 de Barcelona la posada en llibertat provisional per al futbolista i va ancorar aquesta nova petició amb l’aportació d’un informe de 200 pàgines al costat de material videogràfic que permet confrontar les imatges de les càmeres de seguretat de la discoteca amb el relat de la denunciant i les seves dues amigues.

Al costat de l’escrit, al qual va tenir accés Servimedia, es va aportar nombrós material tècnic, fotogrames i una anàlisi detallada per a confirmar la seva consistència i amb això l’equip legal espera que la jutge reconsideri la privació de llibertat del brasiler, a la presó provisional des del passat 20 de gener acusat de violació.

En l’escrit s’apunta al fet que Dani Alves “pot i vol defensar-se i no eludirà el procés”. Fonts consultades remarquen a més que, amb les novetats processals aportades en el Jutjat, el risc de fugida és “impensable”, i asseguren que els arguments i proves recopilades ofereixen una perspectiva sòlida per a afrontar el procés i l’acusació quan es desenvolupi el judici.

En concret, subratllen que la denunciant va declarar que en el moment que van estar compartint taula VIP amb el jugador i el seu amic –uns 20 minutos- va tenir molta por i, malgrat això, i segons evidencien les imatges, s’introdueix en el lavabo al qual Alves havia acudit dos minuts abans, dos minuts en els quals la veu parlant intensament amb les seves amigues i un cambrer, la qual cosa no encaixa que es veiés atrapada per Daniel Alves, que ja havia abandonat la taula VIP i esperava en el lavabo.

En el material aportat, la defensa vol visibilitzar aquest moment i rebatre un “microcosmos de pànic i terror” que no s’aprecia en les imatges. Al seu judici, aquests vint minuts van ser propis d’un galanteig sexual i, sense entrar una descripció detallada, afirma que determinats moviments són concloents i res fa pensar en por o intimidació ambiental. En l’informe també s’apunten discrepàncies entre el que van explicar les amigues i el que es visualitza en el material analitzat.

En la petició de llibertat, els lletrats també exposen que, en la segona declaració davant la jutge, Dani Alves articula un discurs coherent que dista de les primeres consideracions que va fer per a tractar de salvar el seu matrimoni. Recorda que no hi ha proves físiques i exposa que la versió de la denunciant té inconsistències i incoherències a tenir en consideració. En la seva declaració aquest dilluns, Alves va afirmar que va ser una relació consentida i que va haver-hi tensió sexual mútua des del principi.

A més, la defensa ha proposat la possibilitat d’imposició de fiança i la retirada dels dos passaports (espanyol i brasiler) per a garantir que romandrà a Espanya.