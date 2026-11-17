La cap de llista de Junts per Catalunya al Congrés per Barcelona, Míriam Nogueras, ha posat sobre la taula un compromís per escrit perquè els “candidats catalans” es comprometin a parar en català “sempre” al Congrés dels Diputats. En una roda de premsa a EFE i davant l’amenaça de PP i Vox de prohibir el català, la candidata juntaire ha instat els candidats Gabriel Rufián, Jordi Hereu i Ernest Urtasun a defensar la llengua parlant-la a la cambra baixa, però tampoc no ha tancat la porta a Xavier García Albiol. “Em costa d’entendre que podent parlar català que els diputats catalans no utilitzem aquesta finestra per parlar-lo”, ha manifestat preguntada sobre el poc ús que fa el cap de llista republicà a les eleccions espanyoles.
Nogueras ha remarcat que la llengua és “cosa de tots i el parlem tots”, però ha advertit que “PP i Vox ja han dit que el primer que faran és prohibir el català”. Davant aquesta situació, la cap de llista de la formació de Carles Puigdemont ha reclamat que Catalunya es planti “davant de PP i Vox i els qui amenacen la nostra llibertat”. “Proposem que ens comprometem per escrit a parlar sempre en català al Congrés”, ha sentenciat, recordant que fins a l’agost del 2023 el català estava prohibit al Congrés i quan un diputat el parlava, se l’expulsava de l’hemicicle.
En aquest sentit, ha manifestat que li costaria entendre que hi hagi candidats que no se sumin a la seva proposta: “Si a algú se li acut posar en risc o prohibir la nostra llengua, ens trobarà a tots davant”. Nogueras ha deixat clar que aquest escrit el pot signar “qui vulgui” dels candidats catalans, i no ha tancat la porta al PP, però ha deixat clar que cal veure qui mana dins el partit perquè el candidat del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, diu una cosa i des de Madrid en diuen una altra.
Què proposa el document per escrit plantejat per Junts?
El document plantejat per Junts per Catalunya constata que les candidatures pensen diferent “en moltes coses” o “en gairebé tot”, però destaca que els uneix la llengua “votem el que votem”. Així, assenyala que els indicadors sociolingüístics alerten que s’han d’extremar el “compromís amb la llengua”. “Els qui tenim projecció pública l’hem de fer visible en tots els espais on parlar en català té garantit que se’ns entendrà”, sentencia.
Davant d’això, Junts proposa un pacte de quatre punts: parlar sempre en català en les nostres intervencions al Congrés, presentar en català les nostres iniciatives escrites, defensar que el català es continuï parlant a la cambra baixa i fixar la llengua catalana com a prioritat en les iniciatives sobre educació, garantint la immersió lingüística, i sobre justícia, que és el servei públic on menys s’utilitza el català. Finalment, Míriam Noguera ha deixat clar que el seu partit comparteix els 14 punts plantejats per Plataforma per la Llengua i que continuarà treballant perquè l’oficialitat del català a Europa sigui una realitat.