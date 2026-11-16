La candidata de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueras, ha contraposat el servei que ofereix Rodalies, gestionat per Renfe, i el de Ferrocarrils de la Generalitat i ha assegurat que cal de “fora Renfe de Catalunya”. En un míting electoral a Arenys de Mar, Nogueras ha deixat clar que “els catalans no ens apartem” i ha sentenciat amb contundència que “qui s’ha d’apartar és Rodalies, és Madrid”. Durant la seva intervenció, la dirigent independentista ha centrat bona part del discurs a carregar contra el servei ferroviari i ha reclamat una gestió pròpia i de país.
“La realitat a Catalunya és que qui agafa FGC va tranquil, però qui agafa Rodalies pateix”, ha assenyalat Nogueras, contraposant directament el funcionament d’ambdós sistemes de transport sota la premissa que “mateix país, mateixa gent, mateixa pluja, però uns funcionen i els altres no”. En aquest sentit, la candidata ha posat de manifest el greuge inversor i ha recordat que Catalunya rep menys de la meitat dels recursos per habitant si es compara amb territoris com Madrid. Concretament, ha detallat que l’Estat inverteix una mitjana de 162 euros per català, mentre que destina 452 euros per madrileny i 590 euros per murcià.
Crítiques a la gestió de l’empresa mixta
Nogueras també ha criticat amb duresa el paper del PSC i ERC respecte a la fallida societat mixta de Rodalies, denunciant que tot i haver constituït l’empresa i haver destinat un milió i mig d’euros de pressupost en sous i despeses de preparació, deu mesos després de la data anunciada la societat no gestiona absolutament res i tot s’ha ajornat fins al 2029. “Continuen manant els de sempre”, ha lamentat, criticant a més que el govern espanyol mantingui la majoria en aquesta societat mixta. “Tenen l’empresa, els càrrecs i la pasta”, ha denunciat.
Durant l’acte –que ha comptat amb la presència de l’alcalde d’Arenys de Mar i candidat al Congrés, Estanis Fors; el candidat al Senat Oriol Izquierdo, i els diputats al Parlament Judith Toronjo i Josep Rius–, Nogueras ha fet referència a la línia R1 al Maresme i a la moció aprovada pel Consell Comarcal per denunciar les deficiències del servei, la qual va rebre el suport de tots els grups excepte el PP i Vox. En aquesta línia, ha qüestionat el paper del PSC, assenyalant que donar suport a la moció al Maresme mentre el PSOE no resol els problemes des del govern espanyol demostra que “el PSC a Madrid no serveix”.
Referències polítiques i crida a la mobilització
Així mateix, la candidata ha qüestionat la utilitat dels partits estatals i ha retret al ministre Jordi Hereu que, després de tres anys i mig al capdavant del Ministeri d’Indústria, no hagi estat capaç d’aprovar la llei del sector. “Hereu ha estat tres anys i mig ministre d’Indústria i només havia de fer una cosa: la llei d’indústria. I no l’ha fet”, ha denunciat. Davant d’aquesta situació, Nogueras ha ironitzat sobre els qui “estan tot el dia rondinant perquè no han estat capaços d’aprovar ni una sola llei en 8 anys fent de crossa del PSOE”, en referència a ERC. Finalment, ha llençat una indirecta al cap de llista republicà, Gabriel Rufián, que va manifestar que el cartell electoral semblava la publicitat d’un a “clínica dental”. Nogueras ha agraït la presència de la seva mare a l’acte, i ha afegit que és la dona que li ha donat “aquest somriure que alguns consideren d’anunci”.