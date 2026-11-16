La candidata de Junts per Catalunya al Congreso, Míriam Nogueras, ha contrapuesto el servicio que ofrece Rodalies, gestionado por Renfe, y el de Ferrocarrils de la Generalitat y ha asegurado que es necesario «fuera Renfe de Cataluña». En un mitin electoral en Arenys de Mar, Nogueras ha dejado claro que «los catalanes no nos apartamos» y ha sentenciado con contundencia que «quien se tiene que apartar es Rodalies, es Madrid». Durante su intervención, la dirigente independentista ha centrado buena parte del discurso en cargar contra el servicio ferroviario y ha reclamado una gestión propia y de país.

«La realidad en Cataluña es que quien coge FGC va tranquilo, pero quien coge Rodalies sufre», ha señalado Nogueras, contraponiendo directamente el funcionamiento de ambos sistemas de transporte bajo la premisa de que «mismo país, misma gente, misma lluvia, pero unos funcionan y otros no». En este sentido, la candidata ha puesto de manifiesto el agravio inversor y ha recordado que Cataluña recibe menos de la mitad de los recursos por habitante si se compara con territorios como Madrid. Concretamente, ha detallado que el Estado invierte una media de 162 euros por catalán, mientras que destina 452 euros por madrileño y 590 euros por murciano.

Críticas a la gestión de la empresa mixta

Nogueras también ha criticado con dureza el papel del PSC y ERC respecto a la fallida sociedad mixta de Rodalies, denunciando que a pesar de haber constituido la empresa y haber destinado un millón y medio de euros de presupuesto en sueldos y gastos de preparación, diez meses después de la fecha anunciada la sociedad no gestiona absolutamente nada y todo se ha pospuesto hasta 2029. «Siguen mandando los de siempre», ha lamentado, criticando además que el gobierno español mantenga la mayoría en esta sociedad mixta. «Tienen la empresa, los cargos y la pasta», ha denunciado.

La candidata de Junts el 29-N, Míriam Nogueras, abans de l’acte de campanya a Arenys de Mar / ACN

Durante el acto –que contó con la presencia del alcalde de Arenys de Mar y candidato al Congreso, Estanis Fors; el candidato al Senado Oriol Izquierdo, y los diputados al Parlamento Judith Toronjo y Josep Rius–, Nogueras hizo referencia a la línea R1 en el Maresme y a la moción aprobada por el Consejo Comarcal para denunciar las deficiencias del servicio, la cual recibió el apoyo de todos los grupos excepto el PP y Vox. En esta línea, cuestionó el papel del PSC, señalando que apoyar la moción en el Maresme mientras el PSOE no resuelve los problemas desde el gobierno español demuestra que «el PSC en Madrid no sirve».

Referencias políticas y llamado a la movilización

Asimismo, la candidata ha cuestionado la utilidad de los partidos estatales y ha reprochado al ministro Jordi Hereu que, después de tres años y medio al frente del Ministerio de Industria, no haya sido capaz de aprobar la ley del sector. «Hereu ha sido tres años y medio ministro de Industria y solo tenía que hacer una cosa: la ley de industria. Y no la ha hecho», ha denunciado. Ante esta situación, Nogueras ha ironizado sobre quienes «están todo el día quejándose porque no han sido capaces de aprobar ni una sola ley en 8 años haciendo de apoyo del PSOE», en referencia a ERC. Finalmente, lanzó una indirecta al cabeza de lista republicano, Gabriel Rufián, quien manifestó que el cartel electoral parecía la publicidad de una «clínica dental». Nogueras ha agradecido la presencia de su madre en el acto, y ha añadido que es la mujer que le ha dado «esa sonrisa que algunos consideran de anuncio».