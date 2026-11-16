Els clients més fidels ho han rebut amb molta il·lusió.
Després d’un temps absent del catàleg, aquest plat torna amb més força que mai. El seu gust suau, la preparació ràpida i el preu assequible el fan perfecte per a qualsevol àpat del dia a dia. Per a molts, no tenia substitut possible.
El retorn d’un clàssic italià a Mercadona
En els darrers anys, les neveres de productes frescos de Mercadona s’han convertit en un aparador de novetats culinàries amb tocs internacionals. No obstant això, pocs productes han generat tanta expectació com el retorn dels raviolis frescos de ricotta i espinacs, un plat que va estar disponible durant un temps, es va retirar sense avís i la seva absència va generar comentaris constants entre els clients.
Ara, després de setmanes de rumors i peticions a les xarxes socials, aquest producte torna a estar disponible. La notícia ha estat acollida amb entusiasme, i no han trigat a aparèixer comentaris celebrant-ne el retorn. Molts el consideren imprescindible per a aquells dies en què es busca un àpat ràpid, sense renunciar al sabor ni a una textura agradable.
La pròpia dinàmica de la secció de “pastas fresques” dins de Mercadona demostra com alguns productes aconsegueixen establir una connexió especial amb els consumidors. En aquest cas, parlem d’un plat que simula l’experiència d’un restaurant italià a la comoditat de la llar.
Què fa especials aquests raviolis de ricotta i espinacs?
L’èxit d’aquest producte rau en l’equilibri dels seus ingredients. La ricotta, un formatge fresc típic de la tradició italiana, aporta una textura cremosa i un sabor suau, mentre que l’espinac hi afegeix un contrapunt vegetal que realça el conjunt sense dominar-lo. Aquesta combinació clàssica aconsegueix un farciment saborós però lleuger, ideal per a diferents moments del dia.
La pasta, al seu torn, té una cocció ràpida —només quatre minuts— i una textura ferma que evita que es desfaci en bullir. El format en raviolis individuals assegura una cocció uniforme i una experiència agradable al mastegar-los.
A més, aquest tipus de plat és extremadament versàtil. Es pot servir sol, amb una mica d’oli d’oliva verge extra i formatge parmesà ratllat, o bé acompanyar amb salses com tomàquet natural, pesto o beixamel. També és apte per a preparacions més elaborades, com gratinats al forn o versions fredes amb tocs de nou moscada i llimona.
Preu, presentació i recomanacions d’ús
Un dels grans atractius d’aquests raviolis és el seu preu competitiu: al voltant de 2 euros per envàs de 250 grams. Aquest format és perfecte per a una o dues racions, segons l’acompanyament i la gana del consumidor.
L’envàs manté la línia habitual dels productes frescos de la marca Hacendado: envasos transparents que permeten veure’n el contingut, una data de caducitat visible i una fitxa nutricional clara. El producte està disponible a la zona de refrigerats, al costat d’altres tipus de pastes fresques i plats preparats.
Per als qui busquen idees ràpides, una opció clàssica és bullir els raviolis, escórrer-los i afegir-hi mantega fosa amb sàlvia. En tan sols cinc minuts, s’obté un plat que recorda els que se serveixen en trattories del nord d’Itàlia. Una altra variant popular és afegir-hi una base de crema lleugera amb nou moscada, que realça el sabor del farciment sense tapar-lo.
Una aposta segura per al menú setmanal
L’èxit del retorn d’aquest plat demostra que, en un context on cada cop hi ha més ofertes culinàries, hi ha productes que aconsegueixen posicionar-se com a autèntics “favorits de la llar”. No es tracta només del seu gust, sinó també del que representa: un àpat fàcil, reconfortant, amb un toc internacional i a l’abast de qualsevol pressupost.
Per a moltes persones, tenir opcions com aquesta a la nevera suposa un alleujament en dies atrafegats. La pasta fresca farcida ocupa un lloc especial en la rutina de qui valora el bon menjar, però no sempre té temps per cuinar des de zero. En aquest sentit, productes com aquests raviolis compleixen una doble funció: alimenten i reconforten.
Mercadona sembla haver escoltat atentament la seva clientela. Recuperar un producte tan demanat no només és una jugada intel·ligent des del punt de vista comercial, sinó també un gest de proximitat amb els consumidors. En un mercat tan competitiu com el dels supermercats, aquests detalls poden marcar la diferència.
El sabor de sempre, a l’abast de tothom
En un moment en què el dia a dia exigeix practicitat, el retorn d’aquest plat és una petita victòria per a qui valora el sabor i la tradició sense complicacions. No és només una pasta farcida: és un retrobament amb un clàssic que molts trobaven a faltar.
Tu també esperaves el seu retorn? Comparteix com el prepares a casa. Potser amb una salsa casolana, amb un toc d’alfàbrega, o simplement com sempre: al dente i amb parmesà.