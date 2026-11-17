El Foraster torna a demostrar que és una aposta segura, tot un caramel·let que ha obtingut un 23,3% d’audiència boníssim en un moment en què costa molt obtenir xifres com aquesta. Amb 414.000 teleespectadors enganxats a la pantalla, TV3 ha estat líder de la nit amb moltíssima diferència gràcies a l’estrena d’una nova temporada de les excursions de Quim Masferrer. De fet, ho diu tot que hagi fet pràcticament els mateixos números que el TN Vespre, a només una dècima. I quin ha estat l’escenari, en aquesta ocasió? Doncs Tossa de Mar, un dels municipis més turístics de la Costa Brava. Aquí s’ha trobat amb veïns de tota la vida i alguns personatges que han fet molta gràcia a la gent de casa.
La resta de programació ha quedat en segon pla, ja que una vegada més s’han quedat sense res a fer davant d’un transatlàntic com El Foraster. Antena 3 s’endú la medalla de plata amb l’entrevista de Carmen Marchi a El Hormiguero (11% de share), una victòria davant de La Revuelta que feia molt que no es veia. I què li ha passat a David Broncano? Doncs que ha perdut pistonada ara que ha canviat els polítics per les influencers com Dulceida, que ha promocionat els premis Ídolo al seu plató amb Paula Vázquez i Carolina Iglesias (8,8% i 152.000 persones). En quart lloc, First Dates en la seva nova vida a Telecinco que es queda amb un minso 7,3% de la quota de pantalla.
Què ha passat en l’estrena d’El Foraster?
En aquesta estrena d’El Foraster, Quim Masferrer torna a enamorar els teleespectadors amb el seu caràcter dolç i l’imant que té per trobar els veïns amb històries més estrafolàries. Qui li havia de dir que veuria un antic professor de tenis de Maradona conduint la moto a contra direcció? O que coneixeria un carnisser molt eixerit i “ben dotat” que ven una sobrassada de més de 7 kg?
No és habitual que hi hagi capitanes de vaixell, però el presentador ha conegut la Gemma que forma part de la tercera generació a càrrec del vaixell que va portar el seu avi tota la vida: “Encara ara hi ha gent que se sorprèn quan em veuen a mi conduir el vaixell”, ha lamentat. I d’ella, a rebre les abraçades més calentetes de la senyora Maria o a veure fans que venen des de Corea per fer-se una foto en un racó que apareix en el videoclip d’un grup de K-Pop.
Les històries de la gent gran han emocionat molt, sobretot perquè molts s’han quedat amb la sensació que se’ls ha de cuidar més. Des del geriàtric, la senyora Maria lamenta que s’ha fet vella “i més emprenyadora” ara que torna a ser una mica nena. Un programa amb moments de riure, però també de reflexió: “No només visites pobles sinó que ens apropes a les persones, les tradicions i les històries que els fan únics“, han aplaudit a les xarxes socials.
Això és arribar i moldre! 👑 Us presentem en Victorino, el rei de la "Vespino" i de Tossa de Mar. #ElForaster3Cat 📲 https://t.co/mg3Hn8aAtV https://t.co/DFs5rWt5lF— 3Cat (@som3cat) November 16, 2026
Un programa que continua triomfant molts i molts anys després de la seva primera temporada.